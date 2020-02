Home Before Dark: Sony porta al cinema il romanzo horror di Riley Sager

Il romanzo horror di Riley Sager diventa un film dai produttori di "Stranger Things".

Il sito Deadline riferisce che Sony Pictures in collaborazione con la 21 Laps di Shawn Levy, che ha prodotto la serie tv Stranger Things, porteranno sul grande schermo il romanzo horror Home Before Dark dell'autore Riley Sager che sarà disponibile dal prossimo 30 giugno.

La trama ufficiale del romanzo:

Nell'ultimo thriller dell'autore bestseller del New York Times Riley Sager, una donna torna in una casa resa famosa da un bestseller horror di memorie di suo padre. Il posto è davvero infestato dalle forze del male, come affermava suo padre? O ci sono più segreti terreni - e pericolosi - nascosti tra le sue mura? Com'era vivere in quella casa? Maggie Holt è abituata a tali domande. Venticinque anni fa, lei e i suoi genitori, Ewan e Jess, si trasferirono nella Baneberry Hall, una sconfinata tenuta vittoriana nei boschi del Vermont. Trascorsero tre settimane nella casa prima di fuggire nel cuore della notte, un calvario che Ewan in seguito raccontò in un libro di saggistica chiamato House of Horrors. La sua storia di avvenimenti spettrali e incontri con spiriti malvagi divenne un fenomeno mondiale, rivaleggiando con l'Horror Amityville in popolarità e scetticismo. Oggi, Maggie è una restauratrice di vecchie case ed era troppo giovane per ricordare gli eventi menzionati nel libro di suo padre. Ma non crede nemmeno ad una parola. I fantasmi, dopo tutto, non esistono. Quando Maggie eredita Baneberry Hall dopo la morte di suo padre, ritorna per rinnovare il posto per prepararlo per la vendita. Ma il suo ritorno a casa è tutt'altro che caloroso. Le persone del passato, raccontate in House of Horrors, si nascondono nell'ombra. E la gente del posto non è elettrizzata dal fatto che la loro piccola città sia diventata famosa grazie al padre di Maggie. Ancora più snervante è la stessa Baneberry Hall, un luogo pieno di cimeli di un'altra epoca che suggeriscono una storia di azioni oscure. Mentre Maggie sperimenta strani eventi direttamente dal libro di suo padre, inizia a credere che ciò che ha scritto fosse più un fatto che una finzione. Alternando l'inquieto ritorno a casa di Maggie e i capitoli del libro di suo padre, Home Before Dark è la storia di una casa con segreti sepolti da lungo tempo e la ricerca di una donna per scoprirli, anche se la verità è molto più terrificante di qualsiasi ossessione.