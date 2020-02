The Batman: nuova foto dal set ritrae la vittima di un omicidio

Di Pietro Ferraro martedì 25 febbraio 2020

Un Cavaliere Oscuro versione detective per il reboot "The Batman" di Matt Reeves nei cinema a giugno 2021.

The Batman di Matt Reeves si sta attulamente girando nel Regno Unito, e nel frattempo abbiamo visto diverse foto dal set e alcuni video che ci hanno dato un assaggio del nuovo costume di Batman dal look piuttosto grintoso e particolarmente "corazzato".

Ora via Reddit è trapelata una nuova immagine che ritrae un uomo assassinato il cui volto è ricoperto di nastro adesivo. Le prime ipotesi individuano la vittima nell'Enigmista che nel film di Reeves sarà interpretato da Paul Dano. Un elemento che ha attirato al curiosità dei fan è la poltrona su cui giace il cadavere che sembrerebbe essere la stessa poltrona su cui era poggiato il ciak del film in una precedente foto dal set pubblicata su Twitter, in cui il regista Matt Reeves confermava riprese in corso.





Sarebbe interessante se Batman si ritrovasse ad indagare sulla morte di un criminale di spicco di Gotham visto che a quel punto i sospetti sarebbero da rintracciare in una ricca galleria di "colleghi" come il Pinguino di Colin Farrell, il Carmine Falcone di John Turturro, la Catwoman di Zoe Kravitz o ancora il potenziale Due Facce di Peter Sarsgaard, personaggio non ancora confermato ma che sappiamo non sarà Harvey Dent.

A Robert Pattinson l'arduo compito di ritrarre il Crociato Incappucciato dopo Ben Affleck che ha abbandonato il ruolo con due film all'attivo e dando un notevole colpo al già claudicante Universo Esteso DC. Affleck si è giustificato affermando di non essere riuscito a trovare il giusto approccio al personaggio, ma dal nostro punto di vista sembra più realistico che non sia stato in grado di affrontare con il giusto piglio polemiche e pressioni scaturite dal fandom e dagli onnipresenti social media rispetto alla visione di Zack Snyder.

Per quanto riguarda l'approccio di The Batman rispetto ai fumetti, se Snyder si era ispirato al lavoro di Frank Miller, alla trama noir e all'elemento "detective" più volte ribaditi dal regista Matt Reeves per il suo film si aggiungono voci di una potenziale fonte d'ispirazione che arriverebbe nientemeno che dal fumetto anni novanta "Batman: Il lungo Halloween", scritto da Jeph Loeb, disegnato da Tim Sale e ambientato durante il primo anno di attività del vigilante di Gotham.

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.





Fonte: Screenrant