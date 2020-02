The Mister di E.L. James diventa film con la Universal

Di Federico Boni martedì 25 febbraio 2020

La madre di Cinquanta sfumature produrrà anche questo nuovo adattamento.

Dopo aver incassato 1 miliardo e 323 milioni di dollari in tutto il mondo con la trilogia di Cinquanta Sfumature, la Universal adatterà un altro romanzo di E.L. James, ovvero The Mister. Parola dell'Hollywood Reporter.

Il romanzo, edito in Italia da Mondadori, è stato nella lista dei best seller del New York Times per nove settimane, ed è stato venduto in 33 territori a livello internazionale. La James produrrà anche questo adattamento cinematografico, ambientato tra Londra, Cornovaglia e Balcani.

Protagonista è Maxim Trevelyan, uomo molto attraente, ricco e aristocratico, che non ha mai dovuto lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente, tutto questo cambia quando una tragedia lo colpisce ed eredita il titolo nobiliare della sua famiglia: un’immensa ricchezza e tutta la responsabilità che ne deriva. E questo non è un ruolo per il quale Maxim è preparato e si deve sforzare per affrontarlo. Ma la sfida più grande sarà resistere al desiderio per una giovane donna enigmatica, giunta inaspettatamente a Londra, che porta con sé solo il suo passato, difficile e pericoloso. Sfuggente, bella e con un grande talento musicale, Alessia rappresenta per Maxim un mistero seducente e il suo desiderio per lei aumenta diventando presto una passione che non si spegne, mai provata prima. Ma chi è Alessia Demachi? Può Maxim proteggerla da ciò che la minaccia? E lei come reagirà quando scoprirà che anche lui le sta nascondendo dei segreti?