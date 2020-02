Creed 3 si farà, trovato uno sceneggiatore

Di Federico Boni martedì 25 febbraio 2020

Lo sceneggiatore di King Richard per il terzo capitolo di Creed.

Creed II, la recensione: epica immortale da tramandare di padre in figlio Il passato di Rocky che ritorna nel presente di Adonis. L'infinita saga attinge dalla propria Storia per aggiornare il proprio mito. Due anni dopo i 214,215,889 dollari incassati da Creed 2, e a 5 dai 173,567,581 dollari incassati dal primo capitolo, la MGM farà proseguire l'infinita ed epica saga di Rocky con Creed 3. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, lo studios ha infatti affidato a Zach Baylin il compito di firmare una sceneggiatura. Baylin ha recentemente scritto King Richard, film con Will Smith e Jon Bernthal sulle sorelle Serena e Venus Williams, in uscita entro fine 2020.

Il film proseguirà ovviamente la storia di Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, ma dettagli esatti sulla trama non ci sono. Ora è caccia al regista, dopo il Ryan Coogler del primo capitolo e lo Steven Caple Jr. del secondo. Più che probabile anche il ritorno di Sylvester Stallone, nei panni ovviamente di Rocky.

Non è chiaro quando Creed 3 entrerà in produzione, poiché Jordan ha un fittissimo programma produttivo. A breve tornerà sul set per girare il nuovo film di David O. Russell, ancora senza titolo, dopo aver già salutato il set di Senza Rimorso del nostro Stefano Sollima, in sala a fine settembre.