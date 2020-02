Jurassic World 3: titolo ufficiale rivelato e riprese iniziate

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

Jurassic World 3 ha iniziato le riprese per un'uscita nelle sale fissata all'11 giugno 2021.

Jurassic World 3 ha ufficialmente iniziato le riprese, ad annunciarlo su Twitter il regista Colin Trevorrow che ha anche svelto rivelato il titolo ufficiale tramite una foto dal set.

La foto di Colin Trevorrow presenta un ciak con il titolo Jurassic World: Dominion. Al termine di Jurassic World: Il regno distrutto i dinosauri portati sulla terraferma sono stati liberati e ora di aggirano liberi per il nord della California.

Il film in uscita ha fruito anche di un corto prequel dal titlo Battle at Big Rock che ha mostrato una famiglia in campeggio che finisce nel mezzo di uno scontro tra dinosauri. Trevorrow ha promesso che questo film farà qualcosa con il franchise "che non abbiamo mai visto prima...in termini di terzo film, l'obiettivo generale è quello di tirare i fili dell'intera saga", insomma l'approccio appar simile a quello della saga di Star Wars con questo nuovo film che lo stewsso regista ha definito Jurassic Park 6.

Amico, non posso dirti niente, ma posso dirti che ti lascerà a bocca aperta. Sarà il più grande e il migliore finora. Non hanno badato a spese e stanno riportando indietro tutti...Sì, ho dovuto tenerlo segreto per molto tempo. Sono un custode di segreti professionale in questi film. Chris Pratt

Diretto da Colin Trevorrow da una sceneggiatura che ha scritto con Emily Carmichael, Jurassic World: Dominion vede protagonisti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson , Omar Sy e Dichen Lachman. Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale l'11 giugno 2021.





Fonte: ComicBook