Candyman: primo poster del reboot e annuncio trailer

Il reboot del film horror Candyman prodotto dal regista di "Scappa - Get Out" arriva nei cinema il 12 giugno 2020.

Rivelato un primo poster ufficiale per il reboot dell'horror Candyman che sarà seguito da un primo traile annunciato per giovedì. Il poster che sfida lo spettatore ("Prova a dire il suo nome") ritrae un uncino imbrattato di miele con un'ape sulla cima a rievocare la terrificante morte dell'uomo che diventerà Candyman.

Il film originale datato 1992 era basato sul racconto "The Forbidden" di Clive Barker e seguiva la studentessa universitaria Helen Lyle (Virginia Madsen) che conducendo delle ricerche sul folklore moderno si troverà ad esplorare la leggenda metropolitana di Candyman, lo spirito vendicativo del figlio di uno schiavo brutalmente torturato ed ucciso, leggenda urbana che Helen scoprirà avere più che un fondo di verità.

I dare you to say his name.



Click below to tweet #Candyman 5 times in one post. @CandymanMovie will haunt your feed with an exclusive first look. See the trailer on Thursday.