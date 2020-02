Snake Eyes: lo spin-off di G.I. Joe ha concluso le riprese

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

Lo spin-off "Snake Eyes - G.I. Joe Origins" arriva nei cinema

Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe, ha concluso le riprese, ad annunciarlo l'attore Henry Golding (Crazy & Rich, Last Christmas) con una nuova foto dal set. Le riprese di Snake Eyes iniziate a Vancouver lo scorso autunno, si sono poi trasferite a Tokyo, in Giappone.

In un post sul suo account Instagram ufficiale, Henry Holding ha ringraziato la troupe di Vancouver e del Giappone per il loro duro lavoro.

Questo è un annuncio di fine riprese per i signori e le signore di Snake Eyes ❤️🐍 Che squadra che avevamo, Vancouver + Giappone, erano inarrestabili. Grazie per la dedizione, questo film lascerà di stucco tutti!

Lo spin-off Snake Eyes - G.I. Joe Origins racconterà le origini di Snake Eyes (Henry Golding) mentre cerca vendetta contro l'uomo che ha ucciso suo padre e si addestra con un gruppo di oscuri assassini noti come il clan ninja Arashikage.

Abbiamo un approccio molto realistico. Che nessuno ha mai visto in un franchise di G.I. Joe, mai. La quantità di scene di stunt e coreografie che facciamo supera quella di qualsiasi utilizzo di CGI. In generale sono tutte scene d'azione realizzate con stuntmen. Henry Golding

Diretto da Robert Schwentke (RED, R.I.P.D., Insurgent) da una sceneggiatura scritta da Evan Spiliotopoulos (Bright, Hercules: il guerriero). Il cast oltre al protagonista Henry Golding include Andrew Koji come Storm Shadow, Iko Uwais come Hard Master, Úrsula Corberó come Baronessa, Samara Weaving come Scarlett e Steven Allerick come Ninja Commando. A bordo anche Haruka Abe e Takehiro Hira in ruoli non divulgati.

Snakes Eyes prodotto da Lorenzo di Bonaventura, Erik Howsam, Brian Goldner e Greg Mooradian uscirà nelle sale americane il 23 ottobre 2020.

Fonte: ComicBook