The Bike, Eric Bana regista e protagonista del biopic su Mike Hailwood

Di Federico Boni mercoledì 26 febbraio 2020

Il campione delle due ruote Mike Hailwood diventa biopic cinematografico.

Eric Bana scriverà, co-dirigerà e reciterà in 'The Bike', biopic su Stanley Michael Bailey Hailwood, considerato tra i più grandi campioni del motociclismo sportivo di tutti i tempi. Soprannominato "Mike the Bike" per la sua innata predisposizione alla guida di motoveicoli, The Bike è morto a soli 40 anni, in un incidente d'auto, dopo aver vinto 76 gare nel Motomondiale, che lo collocano al 5º posto nella classifica dei piloti più vittoriosi di sempre, e ben 9 titoli mondiali: 4 nella classe 500, 2 nella 350 e 3 nella 250.

Il film si concentrerà sul ritorno alle gare di Hailwood, che avrà il volto di Bana, nel 1978, dopo una pausa di 11 anni. Il primo ritiro nel 1967. Bana e Robert Connolly si ritrovano dopo aver prodotto The Dry, film basato sull'omonimo romanzo di Jane Harper. Il divo australiano ha esordito alla regia nel 2009 con il documentario Love the Beast, in cui ha esplorato il suo amore per gli sport motoristici e il legame con la sua prima auto. Bana produrrà la pellicola con la sua Pick Up Truck Pictures, insieme alla Arenamedia di Connolly.

Pauline Hailwood, vedova di The Bike, e suo figlio David si sono detti "lieti" che Mike "sia interpretato da Eric Bana, un attore con un'immensa passione e conoscenza degli sport motoristici, della carriera di Mike ed esso stesso pilota".

Fonte: HollywoodReporter