Disney: cambio al vertice Bob Chapek sostituisce Bob Iger

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

Dopo un 2019 da record Disney annuncia il nuovo CEO che subentrerà a Bob Iger.

Il sito The Holywood Reporter riferisce un cambio ai vertici della Walt Disney Company, nominato Bob Chapek come successore del CEO Bob Iger. Iger attuale amministratore delegato della Disney guiderà il consiglio Disney come presidente esecutivo fino alla scadenza del suo contratto fissata al 31 dicembre 2021.

A seguire una dichiarazione di Bob Iger sul suo successore.

Con il successo del lancio delle attività dirette al consumatore della Disney e l'integrazione della Twenty-First Century Fox in atto, credo che questo sia il momento ottimale per passare ad un nuovo CEO. Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui nei prossimi 22 mesi mentre assume questo nuovo ruolo e approfondisce le sfaccettate attività e attività globali della Disney, mentre continuo a concentrarmi sugli sforzi creativi della Società.

Bob Chapek collabora con la Disney dal 1993, ma il suo nuovo contratto che scadrà il 28 febbraio 2023 gli fornirà un sostanzioso aumento di stipendio che lieviterà annualmente fino a due milioni e mezzo di dollari con un bonus fissato a sette milioni e mezzo.

Chapek si è detto onorato di assumere il ruolo di CEO della Disney e ha elogiato Bob Iger per i suoi anni di lavoro con l'azienda.

Sono incredibilmente onorato di assumere il ruolo di CEO di quella che credo veramente sia la più grande azienda al mondo, e di guidare i nostri soci e dipendenti di eccezionale talento e impegno. Bob Iger ha trasformato la Disney nella società di intrattenimento e media più ammirata e di successo, e sono stato fortunato a godermi un posto in prima fila come membro del suo gruppo dirigente.

Durante il suo incarico di CEO della Disney, posizione che ha assunto nel 2005, Bob Iger ha guidato le acquisizioni dell'azienda di Pixar, Marvel e Lucasfilm che hanno contribuito a far registrare a Disney un record di sette film che hanno raggiunto il miliardo di dollari al box office globale solo nel 2019.