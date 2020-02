Z - trailer del film horror con terrificante amico immaginario

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

Una madre è terrorizzata dal raccapricciante amico immaginario del suo figlioletto di otto anni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer internazionale di Z, un nuovo horror canadese che ci racconta di una madre terrorizzata dall'amico immaginario del suo figlioletto di otto anni, che bisogna ammettere è davvero raccapricciante (l'amico immaginario non il ragazzino).

Il film segna una reunion tra il regista Brandon Christensen e lo sceneggiatore Colin Minihan. i due filmmakers hanno collaborato in precedenza per il godibile Still / Born , film d'esordio di Christensen che seguiva una neomamma che dà alla luce due gemelli, ma solo uno di loro sopravvive. Mentre si prende cura del neonato sopravvissuto la donna comincia a sospettare che qualcosa, un'entità sovrannaturale, lo abbia scelto e che non si fermerà davanti a nulla per portarglielo via.

Per quanto riguarda Colin Minihan, ha scritto e prodotto Deserto rosso sangue e come parte del duo di filmakers noti come Vicious Brothers ha scritto e co-diretto Extraterrestrial, ESP - Fenomeni paranormali e ESP² - Fenomeni paranormali. Minihan è stato recentemente assunto per dirigere l'horror Urban Legend per Sony Pictures.

Il film è interpretato da Keegan Connor Tracy (Dead Rising: Watchtower), Sean Rogerson (ESP - Fenomeni paranormali), Jett Klyne (Deadly Class), Sara Canning (The War - Il pianeta delle scimmie), Stephen McHattie (Il giustiziere della notte - Death Wish), Chandra West (White Noise - Non ascoltate), Ali Webb (Il fuoco della giustizia) e Kevin Doree (Heartland).

Fonte: Bloody Disgusting