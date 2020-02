The Undertaker’s Wife: riprese in corso per un nuovo horror sovrannaturale con Shannyn Sossamon

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

La protagonista di "Chiamata senza risposta" e "Sinister 2" torna in un nuovo horror ambientato in un'antica casa funeraria.

Il sito Deadline riporta che sono attualmente in corso a Los Angeles le riprese di The Undertaker’s Wife, un horror sovrannaturale che segue il tentativo di un nuovo inizio per una famiglia che si trasferisce in una storica casa funeraria nel profondo sud.

Protagonista del film un volto noto per i fan del genere horror, l'attrice Shannyn Sossamon (Il destino di un cavaliere) vista in Catacombs - Il mondo dei morti, Chiamata senza risposta, Sinister 2 e più recentemente nella serie tv Sleepy Hollow.

Il resto del cast include John Brotherton (Fast & Furious 7), Cooper Devaney, Sarah Colonna (Paradise - Viaggio a Las Vegas), Eileen Grubba (Fear the Walking Dead), Ashley Fink (Fidanzati per sbaglio), Linc Hand (Imperium), Travis Quentin, Jillian Armenante (Vice - L'uomo nell'ombra), LaNisa Renee Frederick, Ralph Cole Jr. (Il solista), Danielle Pinnock e Haviland Stillwell (Santa Jaws).

Il film è diretto da Chad Darnell alla sua prima incursione nel genere horror e al suo secondo lungometraggio dopo la commedia Birthday Cake.

The Undertaker’s Wife è prodotto da David Brown per Spectre Pictures, da Todd Lundbohm per 828 Productions e da Mandra Pictures.

Fonte: Bloody Disgusting