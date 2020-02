The Hunt: nuovo trailer italiano per il rilancio del social-thriller Blumhouse

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 febbraio 2020

Il thriller "The Hunt" ha una nuova data di uscita italiana fissata al 17 maggio 2020.

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del thriller The Hunt di Blumhouse, la cui uscita è stata cancellata ad agosto dello scorso anno a seguito delle sanguinose sparatorie avvenute negli Stati Uniti e ora arriverà nei cinema italiani il 17 maggio.

Il plot di "The Hunt" ha radici lontane nel tempo, si arriva fino al 1932 con Pericolosa partita diretto da Irving Pichel ed Ernest B. Schoedsack e ispirato al racconto breve del 1924 di Richard Connell, ma la lista è corposa e include tar gli altri La preda umana (1956), Sopravvivere al gioco (1994) e variazioni sul tema come Senza tregua (1993), Battle Royale (2000), Hunger Games (2012) e The Belko Experiment (2016).

Dodici sconosciuti si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano o come sono arrivati lì. Non sanno di essere stati scelti... per uno scopo molto specifico... The Hunt (La caccia). Sulla scia di una cupa teoria cospirazionale nata su Internet, un gruppo della élite intellettuale si riunisce per la prima volta in una tenuta remota per cacciare umani per sport. Ma il loro piano sta per essere sabotato perché una dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conosce il gioco dei cacciatori meglio di loro. Diventa predatore, eliminando i cacciatori uno per uno, dirigendosi verso la misteriosa donna (la due volte vincitrice dell'Oscar, Hilary Swank) al centro di tutto.

The Hunt è scritto da Lindelof e dal suo collaboratore per la serie tv The Leftovers, Nick Cuse ed è diretto da Craig Zobel (Z for Zachariah, The Leftovers). Blum produce per la sua Blumhouse Productions insieme a Lindelof. Il film è prodotto esecutivamente da Zobel, Cuse and Steven R. Molen.