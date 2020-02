No Time to Die: nuova featurette in italiano e due locandine ufficiali

Daniel Craig torna per un'ultima volta nei panni di 007 nel venticinquesimo film di James Bond in arrivo nei cinema italiani il 9 aprile 2020.

[Per guardare la featurette "Il Regista Cary Joji Fukunaga parla del film" clicca sull'immagine in alto]

In attesa dell'uscita italiana di No Time to Die, fissata al 9 aprile, Universal Pictures ha reso disponibile uno speciale video dietro le quinte con tanti filmati tratti dalla realizzazione del film. Il video include anche il commento del regista Cary Joji Fukunaga che parla del processo di sviluppo del film e della stesura della sceneggiatura.

Per me come scrittore e regista è stato essenziale riscoprire Bond. Dov'è? Dopo cinque anni di pensione, chi è diventato? È una specie di animale ferito alle prese con il suo ruolo di doppio 0. Il mondo è cambiato, le regole di ingaggio non sono più quelle di una volta, le regole di spionaggio (sono) più oscure in questa era di guerra asimmetrica. Le persone vicine a Bond, quelle che considera una famiglia, sono a rischio e ora c'è qualcuno nuovo là fuori, più pericoloso di chiunque abbia mai incontrato. è più intelligente e più forte di SPECTRE...Dal momento in cui è chiamato all'azione fino alla fine del film è una corsa. Non solo per salvare il mondo ma le loro vite. No Time to Die è il culmine di tutto ciò che Bond è diventato con tutto ciò che ha visto, tutto il trauma, la perdita, qual'è quella missione che sarebbe la sua più difficile e impegnativa. Questo era il nostro obiettivo, miravamo a fare qualcosa di straordinario con questo. Ogni film di Bond ha quella cosa, il pericolo, ma anche l'impatto emotivo. Tutto ciò che è stato lasciato non detto verrà finalmente detto. Questo sarà il capitolo finale di Daniel Craig.

Cary Fukunaga - Regista