Lo squalo: nuove action figures NECA di Quint e Brody

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Roy Scheider e Robert Shaw ritratti in due nuove action figures ispirate al cult "Lo squalo" di Steven Spielberg.

NECA ha presentato all'American International Toy Fair 2020 due nuove action figures ispirate al film Lo squalo di Steven Spielberg che ritraggono lo sceriffo Martin Brody di Roy Scheider e il cacciatore di squali Quint di Robert Shaw.

Entrambe le figures realizzate su licenza sono alte circa 20 centimetri e hanno abiti in tessuto insieme a diversi accessori come un binocolo, un secchio di sangue, pistole e fucili, un machete, lattine di birra e anche la bombola di ossigeno che Brody ha usato nel finale del film per far saltare in aria lo squalo diventato l'incubo dell'affollata cittadina turistica dell'isola di Amity.

NECA ha anche annunciato l'arrivo entro l'anno di una nuova versione in scala dello squalo del film.





E' una calda estate sull'isola di Amity, una piccola comunità la cui attività principale sono le sue spiagge che in questo periodo dell'anno si affollano di turisti in vacanza. Quando il nuovo sceriffo Martin Brody (Roy Scheider) scopre i resti di quella che sembra una vittima dell'attacco di uno squalo, il suo primo istinto è quello di chiudere le spiagge. Questa decisione viene fortemente contrastata dal sindaco Larry Vaughn (Murray Hamilton) e da molti degli imprenditori locali che sanno bene quanto questa chiusura costerà loro a livello economico. Brody non riesce ad imporsi e quel fine settimana un altro ragazzo viene ucciso dal predatore. La madre del ragazzo morto a quel punto mette una taglia sullo squalo e Amity diventa la meta di un'orda di cacciatori e pescatori amatoriali che sperano di intascare la ricompensa. Nel frattempo un pescatore locale di nome Quint (Robert Shaw), che con gli squali ha molta esperienza, si offre di dare la caccia alla creatura in cambio di una enorme somma di denaro. Di li a poco Quint, Brody e il biologo marino Matt Hooper (Richard Dreyfuss) salpano a caccia dello squalo bianco che si rivelerà essere un impressionante bestione di 8 metri con un'inclinazione omicida.

Le action figures di Brody e Quint saranno disponibili da settembre 2020.

Fonte: Bloody Disgusting