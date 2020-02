Scare Package: trailer e poster dell'antologia comedy-horror della "vecchia scuola"

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Sette racconti comedy-horror nella nuova antologia indipendente "Scare Package".

Sette racconti horror a tinte comedy nel primo trailer di Scare Package, la nuova antologia indipendente che farà la gioia dei fan che amano gli horror della vecchia scuola (occhio alla nostalgica locandina) a base di gore, effetti pratici e humour nero.

I sette episodi di Scare Package sono collegati da Chad, il proprietario di un negozio di video che racconta una serie di storie paurose e raccapriccianti che hanno tutte un denominatore comune, si svolgono in un mondo in cui i telefoni cellulari smettono magicamente di funzionare e l'aiuto è sempre in ritardo di un minuto.





Scare Package riunisce alcune dei talenti emergenti più brillanti del cinema horror. Questo ritorno al passato, devotamente intelligente e subdolo, rende omaggio ai classici horror con sette esilaranti meta-storie del terrore, ognuna che esplora, sovvertendoli, diversi tropi del genere. Il tutto confezionato intorno ad un elemento familiare ad ogni fan del genere horror: un negozio di video della vecchia scuola.

Gli episodi del film:"Girls' Night Out Of Body", "The Night He Came Back Again! Part IV: The Final Kill", "Cold Open", "Rad Chad's Horror Emporium, Horror Hypothesis", "One Time In The Woods", "M.I.S.T.E.R.", "So Much To Do".

Il cast include Noah Segan (Knives Out - Cena con dellitto), Baron Vaughn (Mystery Science Theater 3K), Chase Williamson (Beyond the Gates), Jocelyn DeBoer (Greener Grass), Jeremy King (Camera Obscura), Dustin Rhodes (WWE Legend), Zoe Graham (Boyhood), Hawn Tran (The Watchmen), Kirk Johnson (Lazer Team), Chelsey Grant, Jon Michael Simpson, Josephine McAdam.

Scare Package è prodotto da Paper Street Pictures e diretto da Emily Hagins (My Sucky Teen Romance), Chris McInroy (Hellarious), Hillary & Courtney Andujar (L7: Burn Baby), Anthony Cousins (Peek a Boo), Aaron B. Koontz (Camera Obscura) e gli attori Noah Segan e Baron Vaughn.

