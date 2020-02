Winifred Meeks: trailer della "ghost story" con Laura Belmont

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Una scrittrice di successo si ritira in una remota fattoria che scoprirà essere infestata da una tormentata figura dall'oscuro passato.

Il sito Bloody Disgusting segnala un primo trailer dell'intrigante Winifred Meeks, un mistery-thriller diretto da Jason Figgis, interpretato da Laura Belmont e prodotto da October Eleven Pictures e Figgis-West 2020.

La scrittrice di successo Anna James affitta una remota fattoria in Inghilterra per iniziare a lavorare all'ultimo di una serie di romanzi gialli per ragazzi - "The Emma Hart Mysteries". Inizialmente, l'ambientazione sembra perfetta, ma presto il suo idillio viene turbato dalla presenza di uno spirito inquieto - quello dell'ex padrona di casa, Winifred Meeks (interpretato dalla nuova arrivata Julie Abbott). Mentre Anna approfondisce la sua scrittura, è anche determinata a scoprire la storia della proprietà e con ciò, inconsapevolmente, avvicinarsi ad un confronto inquietante con la tragica figura che continua a dominare le mura di Seaview House.

Il trailer di Winifred Meeks è indubbiamente suggestivo, anche grazie all'ambientazione claustrofobica e alla capacità di utilizzare gli scenari naturali da parte del regista. Descritto come un thriller-mistery con reminiscenze da classici come Shining e A Venezia... un dicembre rosso shocking, il film si presenta come una classica storia di fantasmi con un segreto da svelare e implicazioni di stampo psicologico, insomma un "piccolo" film con tanta carne al fuoco che lo rende piuttosto intrigante.

L'attrice inglese Lara Belmont è nota per aver interpretato il ruolo di "Jessie" nel film Zona di guerra del 1999 con ulteriori ruoli in Long Time Dead - Morti da tempo, Fourteen - Un anno dopo e Rise of the Footsoldier.

Il regista irlandese Jason Figgis, cugino del regista candidato all'Oscar Mike Figgis (Via da Las Vegas), ha iniziato la sua carriera come animatore collaborando con la Amblimation di Steven Spielberg e a film come Fievel conquista il West e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Nei primi anni 2000 Figgis fonda la October Eleven Pictures, società con sede a Dublino. Figgis ha lavorato a diversi programmi per Discovery Channel, Sky One, RTÉ (Irlanda) e SVT (Svezia) tra cui i documentari The Twilight Hour, Uri's Haunted Cities: Venice with paranormalist Uri Geller e A Maverick In London con Joanna Lumley, Steven Berkoff, Richard E. Grant e Alan Rickman.