Antlers: nuovo trailer australiano del film horror prodotto da Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Guillermo del Toro produttore per un nuovo horror diretto dal regista di "Crazy Heart" e "Black Mass".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Bloody Disgusting ci segnala un nuovo trailer del film horror Antlers rilasciato da Searchlight Pictures, filmato che contiene alcune nuove sequenze rispetto al "final trailer" americano che vi abbiamo proposto qualche tempo fa e un montaggio che rende finalmente giustizia a quello che potrebbe rivelarsi uno dei migliori horror del 2020.

In Antlers, prodotto da Guillermo del Toro, David S. Goyer e J. Miles Dale, le vite di un insegnante dell'Oregon (Keri Russell) e di suo fratello (Jesse Plemons), lo sceriffo locale, s'intrecciano con quella di un giovane studente (Jeremy T. Thomas) che custodisce un pericoloso segreto con conseguenze spaventose.

Il cast è completato da Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane e Amy Madigan.

Il film è diretto da Scott Cooper alla sua prima incursione nel genere horror dopo l'acclamato esordio Crazy Heart, il revenge drama Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace, il biopic Black Mass e il western Hostiles - Ostili. Il film è scritto da Cooper, Henry Chaisson e Nick Antosca ("Channel Zero") che ha scritto il racconto "The Quiet Boy" su cui è basata la sceneggiatura.

Antlers debutta nei cinema americani il 17 aprile.