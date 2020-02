Robert the Bruce: trailer del sequel di Braveheart con Angus Macfadyen

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Angus Macfadyen riprende il ruolo di Robert the Bruce in un sequel non ufficiale del film premio oscar "Braveheart".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Screen Media Films ha reso disponibile un nuovo trailer ufficiale per il dramma storico Robert the Bruce, un sequel non ufficiale dell'acclamato film premio Oscar Braveheart di Mel Gibson diretto dal regista australiano Richard Gray (Blinder, The Lookalike, Sugar Mountain).

Il film copre il periodo dopo le vittorie di William Wallace con Angus Macfadyen che riprende il ruolo interpretato in "Braveheart" affiancato da Jared Harris, Daniel Portman, Patrick Fugit, Gabriel Bateman e Kevin McNally.

La trama ufficiale:





Scozia 1306, Robert the Bruce (Angus Macfadyen) si incorona re e prende l'ambizione della libertà della Scozia come propria. Ma non può superare il potere dell'Inghilterra: sconfitto più volte, il suo esercito è disperso e la nobiltà scozzese lo abbandona. Cacciato, con una taglia sulla testa, si ritrova solo e ferito. La causa della libertà sembra persa ancora una volta. Nascosto segretamente in un podere appartato di un clan impegnato in Inghilterra, e vicino alla morte, Robert viene curato e riportato alla vita da una giovane vedova e dai suoi bambini orfani. La sua determinazione a fare ciò che è giusto, indipendentemente dal costo, rinvigorisce la sua passione e il desiderio di tornare a combattere. Ma non è la vendetta che desidera adesso, ma la libertà.

Il cast è completato da Zach McGowan, Emma Kenney, Melora Walters, Anna Hutchison e Talitha Eliana Bateman.

La storia di Roberto I di Scozia è stata narrata anche nel film The Bruce del 1996 e più recentemente

nel film Outlaw King - Il re fuorilegge interpretato da Chris Pine.

Robert the Bruce scritto da Eric Belgau e Angus Macfadyen uscirà nei cinema americani il 24 aprile.

Fonte: BirthMoviesDeath