Suicide Squad 2: James Gunn saluta David Dastmalchian che ha terminato le riprese

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Riprese in corso per "The Suicide Squad" di James Gunn nei cinema dal 6 agosto 2021.

The Suicide Squad prosegue le riprese mentre il cast sta lasciando il set a scaglioni, l'ultimo in ordine di uscita è stato David Dastmalchian che ha recentemente ricevuto un saluto via Instagram dal regista James Gunn insieme al messaggio a seguire.

Questo è un annuncio di fine riprese per @dastmalchian che mi ha regalato questo fantastico artwork di @lukas.ketner come regalo di fine riprese! Mi è capitato di indossare la mia maglietta di @countcrowley (la fantastica serie a fumetti di Dave e Lukas). Grazie David, è stato fantastico lavorare con te in tutti i modi. Non vedo l'ora che le persone vedano cosa abbiamo preparato. ❤️#thesuicidesquad #countcrowley.

L'illustrazione che vediamo nella foto è stata commissionata da Dastmalchian all'artista del fumetto Lukas Ketner disegnatore e co-creatore di Witch Doctor e illustratore per Creepy Comics, Supersized: Strange Tales From a Fast-food Culture e copertine per la serie a fumetti Hellraiser.

L'illustrazione ritrae Gunn insieme ai personaggi dei suoi film (Slither, Guardiani della Galassia, Super e The Suicide Squad) e a Von Spears, l'amato cagnolino di Gunn recentemente scomparso.

Dastmalchian è noto per aver interpretato Kurt in Ant-Man e Ant-Man and the Wasp e ulteririori ruoli in Il cavaliere oscuro, Blade Runner 2049, Prisoners, The Belko Experiment e Bird Box.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad è interpretato da David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

