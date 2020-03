Mai per sempre: trailer e poster del film di Fabio Massa con Cristina Donadio

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

La "Scianel" della serie tv Gomorra protagonista del nuovo film di Fabio Massa al cinema dal 16 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 6 aprile arriva nelle sale Mai per sempre, il nuovo film del regista e attore Fabio Massa, che ancora una volta, come nel precedente Aeffetto Domino, ha scelto come protagonista Cristina Donadio (meglio nota come la Scianel della serie tv Gomorra).

La trama ufficiale:





“Mai per sempre” è una storia di amicizia, di amore, di eterna lotta tra il bene e il male. Luca è un ragazzo napoletano di famiglia benestante che vuole essere felice, costruirsi una famiglia e avere un lavoro onesto. Per realizzare i suoi sogni, preferisce andare via dalla sua città, apre un’officina meccanica con il suo miglior amico Antonio e si innamora di Maria, una ragazza ucraina con la quale decide di crearsi una famiglia. Ma quando tutto sembra essere perfetto, Maria, dovrà fare i conti con il passato: Livio torna in paese diventando l’ostacolo della sua felicità. Ma Maria non sarà la sola a vivere una violenza, perché anche Silvana, la madre di Luca, vive un dramma. Uno dei colpi di scena del film riguarda proprio questa storia, poiché grazie a Saverio, l’avvocato che in passato le è stato vicino, Silvana si è potuta allontanare dal suo ex marito che ha abusato di lei. Tutto questo piano piano si trasformerà in un rimorso, perché “Non doveva andare così....

Il cast, oltre a Donadio e allo stesso regista include anche Uliya Mayarchuk, Massimiliano Rossi, Emiliano De Martino, Benedetta Valanzano, Lucia Batassa, Tony Campanozzi, Vincenzo Merolla, Gianni Parisi, Gianni Ferreri e la partecipazione amichevole di Massimo Bonetti.

NOTE DI REGIA

"Mai per sempre" è un film completamente partenopeo, gli attori scelti hanno dato al cinema italiano prestigio con le loro splendide interpretazioni nel corso degli anni. Cristina Donadio (“Scianel” in Gomorra) ha interpretato mia madre anche nel mio precedente film, “Aeffetto domino”. In questo nuovo progetto, il suo personaggio ha un’intimità più oscura e profonda, un po’ come tutti coloro che portano con sé un mondo da scoprire. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani con Demetrio Salvi e la collaborazione di Diego Olivares. È iniziato tutto dall’ultima scena: l’idea era di partire da un confronto molto forte tra i due amici, Luca e Antonio. Mi interessava indagare su tutte le sfaccettature del tradimento e dell’abbandono. Da lì è nata una storia che prende le distanze dai luoghi comuni e cerca di approfondire i lati oscuri di ognuno di noi. Non era nostra intenzione parlare di camorra, infatti non lo abbiamo fatto, ma non abbiamo potuto evitare di toccare alcuni argomenti come la corruzione, come si evince dal ruolo dell’avvocato Saverio. "Mai per sempre" è una storia di stampo quasi shakespeariano; l’idea era quella di sorprendere noi stessi per poi portare l’inaspettato al pubblico. In una delle scene troviamo anche Manila Aiello, moglie del regista, che porta in grembo il piccolo Christian, alla sua prima prova “celata” cinematografica. [Fabio Massa]

Il film prodotto da Goccia Film, casa di distribuzione dello stesso Massa, è stato girato nel Sud del Salento, nelle provincie della Campania e Basilicata.