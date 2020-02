Wonder Woman 2, Soul, Ritorno al futuro: le nuove linee Funko presentate alla New York Toy Fair 2020

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Dalla Toy Fair di New York arrivano le immagini in anteprime delle nuove linee di figures in vinile di Funko Pop!.

Direttamente dalla New York Toy Fair 2020 arrivano le nuove linee di FUNKO ispirate a film, fumetti, videogiochi, sport e serie tv.

Da una nuova linea di oltre 100 prodotti abbiamo selezionato alcune delle figures in vinile ispirate al cinema che vanno da film imminenti come Wonder Woman Woman 1984 e il film d'animazione Soul di Pixar a classici come Ritorno al futuro, Fight Club ( il Tyler Durden versione Edward Norton e versione Brad Pitt), il cult comedy Animal House (due versioni del Bluto di John Belushi)

Altre figures presentate alla prestigiosa fiera di giocattoli newyorchese hanno incluso il J. Jonah Jameson di JK Simmons apparso in un cameo nel finale di Spider-Man: Far From Home; gli Avengers nelle versioni che vedremo nel nuovo videogioco in arrivo, un diorama con Fred Flinstone e la sua casa / caverna; i personaggi Disney di Ade (Hercules) e Malefica (La bella addormentata nel bosco) sul trono; un Harry Potter con divisa di Hogwarts da ben 45 cm di altezza; Stan Lee e la Valchiria di Tessa Thompson in Thor: Ragnarok; Ox (John Candy) e Russell (Harold Ramis) dalla commedia del 1981 Stripes - Un plotone di svitati; due versioni del Bill di Burt Reynolds (con e senza Pontiac Pan Am) nel film Il bandito e la "Madama"; la squadra di hockey su ghiaccio della commedia sportiva del 1992 Stoffa da campioni e le versioni Marvel Zombies di Gambit, Deadpool, Magneto, Black Panther, Hulk e Mysterio.

Vi segnaliamo che alcune delle figures che trovate nell'articolo sono già disponibili preordine su questo store italiano.

Fonte: Bleeding Cool