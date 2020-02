Birds of Prey: svelato l'attore che ha interpretato il Joker nel film

Chi ha interpretato il Joker di Jared Leto nel film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn?

Lo spin-off Birds of Prey nonostante l'ottima accoglienza di critica e fan ha purtroppo sottoperformato al box-office incassando nel mondo 177 milioni di dollari nel mondo da un budget di circa 84 milioni, di questi 74 incassati in patria e senza il supporto del mercato cinese purtroppo afflitto dall'emergenza del Coronavirus.

La regista Cathy Yan ha spiegato che il Joker di Jared Leto non sarebbe stato nel film poiché poteva diventare un elemento di distrazione rispetto alla Harley Quinn di Margot Robbie vera protagonista del film. In realtà il Joker di Leto, citato come "Mr. J", appare fugacemente in due scene in flashback che mostrano la rottura tra lui e Harley e una sequenza di tortura, ma ad interpretarlo non è Leto, ma bensì una controfigura.

Yan per il cameo di Joker ha reclutato il rocker Johnny Goth, fisicamente molto simile al longilineo Leto (mani incluse). Goth ha raccontato in un'intervista ad Earshot Media (via Joblo.com) come ha ottenuto il ruolo di Mister J.

Conoscevo alcune persone che lavoravano al film e avevano sentito che avevano bisogno di qualcuno per interpretare il Joker e ho pensato che sarebbe stato da malati se lo avessi fatto. Avevano bisogno di qualcuno con le mani simili al Joker di Leto e qualcuno che si adattasse ai costumi, quindi mi sono presentato e ho scoperto di avere le stesse dimensioni e mi hanno dato la parte. Abbiamo girato circa un mese dopo.

Dopo gli incassi deludenti di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Jared Leto che ha firmato per il ruolo di protagonista nello spin-off Morbius e la strepitosa performance da Oscar di Joaquin Phoenix nei panni del Principe Pagliaccio del Crimine, il futuro per il Joker dell'Universo Esteso DC appare sempre più incerto.









