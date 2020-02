Spider-Man 3 ha un titolo ufficiale di lavorazione

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Il terzo film di Spider-Man con Tom Holland si gira questa estate per un'uscita fissata al 21 luglio 2021.

Spider-Man: Far From Home ha chiuso la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel e incassato la bellezza di 1 miliardo e 132 milioni di dollari nel mondo, con Sony che ha dato luce verde ad un terzo film con Tom Holland che si girerà questa estate, proseguendo nel frattempo il nuovo universo condiviso di spin-off che dopo il Venom con Tom Hardy proseguirà con il sequel Venom 2 e il film Morbius con Jared Leto.

Il sito Production Weekly (via Screenrant) ha rivelato il titolo di lavorazione del terzo film di Spider-Man dell'UCM che strizza l'occhio alla sitcom Seinfeld citando l'episodio tre della nona stagione Serenity Now (Tecnica di rilassamento). E' la seconda volta che i film di Spider-Man omaggiano la popolare sitcom creata da Jerry Seinfeld nel 1989, anche il precedente "Far From Home" ha fruito di un titolo di lavorazione che omaggiava un altro episodio della serie tv, ma con un cambio di stagioni: Fall of George (L'inverno di George) al posto di Summer of George (L'estate di George) titolo originale dell'episodio 22 dell'ottava stagione.

Spider-Man: Far Frome si è concluso con un colpo di scena. Dopo che Peter Parker ha sconfitto il Mysterio di Jake Gyllenhaal, apparentemente deceduto dopo la battaglia di Londra, Peter torna a New York dove scopre cosa Mysterio aveva riservato per una sua eventuale sopravvivenza. Con l'aiuto di un video divulgato dal Daily Bugle di JJ Jonah Jameson (JK Simmons) l'identità di Spider-Man è diventata pubblica e il maestro delle illusioni ha ordito un piano per accusare Peter Parker del suo omicidio, trasformando così l'amato "arrampicamuri" in un criminale ricercato, per la gioia di Jameson.

L'uscita nei cinema del terzo film di Spider-Man con Tom Holland è fissata al 21 luglio 2021.

Fonte: Production Weekly