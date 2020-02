Suicide Squad 2: James Gunn annuncia il fine riprese

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

James Gunn riporterà la Tasx Force X sul grande schermo il 6 agosto 2021.

James Gunn ha utilizzato il suo account Instagram per annunciare il fine riprese di The Suicide Squad con un'immagine della troupe, del logo ufficiale e un sentito messaggio di saluti e ringraziamento per il lavoro svolto.

Questo è un annuncio di fine riprese per #TheSuicideSquad. Mio padre è morto due settimane prima che iniziassimo le riprese e il mio cane è morto due settimane prima della fine. È stato un periodo difficile, davvero difficile nella mia vita, eppure è anche il momento più appagante che abbia mai avuto nel fare un film. La professionalità, il talento, la compassione e la gentilezza di questo cast e della troupe mi hanno ispirato ogni giorno. Grazie a tutti coloro che sono coinvolti in questo film, in ogni fase dello sviluppo, in ogni reparto - sono grato dal profondo del mio cuore a tutti voi. Siete il motivo per cui faccio film.

The Suicide Squad sarà a mezza via tra un sequel e un reboot, il criticato Suicide Squad del 2016 non sarà quindi cancellato, ma parte del cast del film di David Ayer è tornato con Jai Courtney (Capitan Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie (Harley Quinn) che riprenderanno i loro ruoli. Il resto della Task Force X sarà rimpiazzato da nuovi personaggi, tranne il Deadshot di Will Smith che è stato messo in stand-by per un eventuale ritorno in futuro di Will Smith.

Le nuove aggiunte al nutrito cast includono David Dastmalchian, John Cena, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker.

Un volta terminata la fase di post-produzione di The Suicide Squad ed eventuali riprese aggiuntive James Gunn passerà sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3 di nuovo la timone dopo il licenziamento e il successivo reintegro da parte della Disney del regista a seguito di alcuni controversi vecchi tweet di Gunn che hanno fatto scalpore.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.