M.A.S.K. - trovato lo sceneggiatore del film live-action di Paramount

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

La linea di giocattoli e serie animata anni ottanta M.A.S.K. approderà sul grande schermo in un film live-action diretto dal regista di "Fast & Furious 8".

Il sito THR riferisce che Paramount ha scelto uno sceneggiatore per portare sul grande schermo in formato live-action la linea di giocattoli anni ottanta M.A.S.K. di Hasbro, sulla scia dei franchise Transformers che ha recentemente fruito dello spin-off Bumblebee e G.I. Joe, il cui primo spin-off Snake Eyes ha recentemente concluso le riprese.

Paramount ha reclutato lo sceneggiatore Chris Bremner che ha scritto il recente Bad Boys for Life, sta scrivendo l'annunciato Bad Boys 4 ed è anche collegato a National Treasure 3, sequel del franchise Disney con Nicolas Cage cacciatore di tesori. Per quanto riguarda la regia, al timone del film di M.A.S.K. è stato designato F. Gary Gray, regista del flop Men in Black: International, ma anche dei successi Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton.

M.A.S.K. che sta per "Mobile Armoured Strike Kommand" è una serie animata del 1985 basata sull'omonima linea di giocattoli creata dall'americana Kenner. La premessa principale ruotava attorno alla lotta tra una task force segreta chiamata appunto M.A.S.K. e un'organizzazione criminale chiamata V.E.N.O.M. (Vicious Evil Network of Mayhem). Dopo il suo lancio iniziale nel 1985, il franchise ha generato una varietà di prodotti, tra cui quattro serie di action figures, la citata serie televisiva animata e alcuni videogiochi.

Per quanto riguarda altri progetti in sviluppo da Paramount / Hasbro oltre al film dei Micronauti pare ci sarebbero almeno due nuovi film dei Transformers in fase di sviluppo: uno legato allo spin-off Bumbleebee che ricordiamo ambientato negli anni ottanta e un altro approcciato come una sorta di reboot che dovrebbe rilanciare il franchise principale dei Transformers. Il film M.A.S.K. non è fornito di una data di uscita ufficiale.