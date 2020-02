Casting News: Ellen Hollman in Matrix 4 e Gil Perez-Abraham in The Batman

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Nuovi acquisti per i cast del reboot The Batman di Matt Reeves e il sequel Matrix 4 di Lana Wachowski.

Casting news per il sequel Matrix 4 di Lana Wachowski. che si sta attualmente girando a San Francisco con il ritorno di Kenu Reeves come Neo e di Carrie-Anne Moss come Trinity.

Il sito The Wrap riferisce che l'attrice Ellen Hollman, atleta e artista marziale (Jiu Jitsu), è stata scelta per interpretare un ruolo non specificato in Matrix 4. Hollman ha un nutrito curriculum televisivo, ma è più nota per i ruoli di Saxa in Spartacus: Blood and Sand, Zypher in Into the Badlands e Amelia Parsons in NCIS: New Orleans. Hollman è anche apparsa nel sequel Il Re Scorpione 4 - La conquista del potere nei panni di Valina Reskov ed è stata scelta come protagonista dell'imminente action Army of One nei panni di un membro delle forze speciali in cerca di vendetta per la morte del marito per mano di un cartello messicano.

Il cast di Matrix 4 include anche Jad Pinkett che torna come Niobe, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Marx Riemelt, Erendira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, la Jessica Henwick di Iron Fist e Yahya Abdul-Mateen II del film Aquaman.

Casting news anche per il film The Batman che si sta attualmente girando nel Regno Unito dal regista Matt Reeves con Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne.

Il sito The Hollywood Reporter riporta che l'attore Gil Perez-Abraham si è unito al cast di The Batman in un ruolo non specificato. I crediti di Gil Perez-Abraham includono ruoli in diverse serie tv tra cui Orange Is the New Black, Law & Order: Unità Speciale, Shades of Blue e Blue Bloods. L'attore è anche apparso recentemente in un ruolo non accreditato nell'acclamata commedia The Farewell - Una bugia buona, da co-protagonista nel dramma fantascientifico Anya e secondo quanto riferito l'attore sarà anche nel cast del prossimo spin-off di The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond.

Il cast di The Batman include anche Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), Colin Farrell (Pinguino), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jayme Lawson (Bella Reál) e Peter Sarsgaard nei panni del procuratore Gil Colson.