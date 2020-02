Peninsula: poster e trama del sequel "Train to Busan 2"

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

"Peninsula" è il titolo ufficiale del sequel dell'acclamato zombie-movie sudcoreano "Train to Busan".

Il sito Well Go USA ha pubblicato un primo poster ufficiale e una breve sinossi ufficiale di Peninsula aka Train to Busan 2.

Peninsula si svolge quattro anni dopo lo scoppio dell'epidemia zombie narrata nell'originale e acclamato survival-horror sudcoreano Train to Busan.





La penisola coreana è devastata e a Jung-seok, un ex soldato che è riuscito a fuggire all'estero, è stata affidata la missione di tornare indietro e nel farlo incontra inaspettatamente dei sopravvissuti.

Il cast di "Peninsula" include Kang Dong Won, Lee Jung Hyun, Lee Raeas Joon Yi, Kwon Hae Hyo, Kim Min Jae e Goo Kyo Hwan.

Yeon Sang-ho torna alla regia di questo sequel dopo aver diretto il film originale e Seoul Station, un prequel animato che racconta l'esplosione dell'epidemia zombie alla stazione di Seul.

L'originale "Train To Busan" ha incassato 87 milioni di dollari in tutto il mondo. E' stato anche annunciato che James Wan (The Conjuring) produrrà un remake americano del film. "Peninsula" non è al momento fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Bloody Disgusting