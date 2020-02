L'uomo invisibile: nuovi spot tv in italiano, poster e "prank video" con Elisabeth Moss

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Il classico personaggio di H.G Wells torna nei cinema in una nuova e aggiornata rivisitazione thriller dallo specialista in horror Jason Blum.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

In attesa di sapere la nuova data di uscita italiana del remake L'uomo invisibile di Blumhouse e Universal Pictures, il film è slittato a data da destinarsi a seguito dei provvedimenti presi per l'emergenza Coronavirus, oggi vi proponiamo due nuovi spot tv in italiano, una nuova locandina ufficiale e un divertente video "prank" in cui la produzione ha organizzato uno scherzo ai danni dei giornalisti che attendono di intervistare i protagonisti del film, Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen, anche questi ultimi coinvolti nello scherzo.

Vi invitiamo ad ignorare la data di uscita mostrata negli spot tv poiché come abbiamo premesso il film NON uscirà nei cinema il prossimo 5 marzo.

La trama ufficiale:



Intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass (Moss) scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l’aiuto di sua sorella (Harriet Dyer, The InBetween della NBC), di un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) e dalla figlia adolescente di quest’ultimo (Storm Reid, Euphoria della HBO). Ma quando il violento ex di Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, Hill House di Netflix) si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di inquietanti coincidenze diventano letali e minacciano la vita di coloro che ama, la sanità mentale di Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.

[Per guardare lo spot tv "Ogni tuo passo" clicca sull'immagine in alto]

Il romanzo originale "L'uomo invisibile" viene pubblicato per la prima volta nel 1897. L'adattamento cinematografico più celebre del romanzo è quello del 1933 diretto dal regista James Whale ed interpretato da Claude Rains. Altri film ispirati al personaggio includono Avventure di un uomo invisibile di John Carpenter con protagonista Chevy Chase, L'uomo senza ombra di Paul Verhoeven con Kevin Bacon e la parodia Gianni e Pinotto contro l'uomo invisibile. Nel 1940 venne realizzato una versione del personaggio al femminile dal titolo La donna invisibile con protagonista Virginia Bruce.

[Per guardare lo spot tv "Sono l'unico" clicca sull'immagine in alto]

Lo specialista in horror Jason Blum produce L'Uomo Invisibile (The Invisible Man) con la sua Blumhouse Productions. L'Uomo Invisibile (The Invisible Man) è scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Leigh Whannell, uno dei creatori originali del franchise Saw che ha recentemente diretto Upgrade e Insidious 3 - L’inizio.

Il film è prodotto anche da Kylie du Fresne (Upgrade; The Sapphires) per la Goalpost Pictures. I produttori esecutivi sono Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson e Jeanette Volturno. L'Uomo Invisibile (The Invisible Man) è una coproduzione Goalpost Pictures Australia e Blumhouse Productions, in associazione con Nervous Tick, per Universal Pictures.