Radium Girls: trailer del dramma biografico con Joey King e Abby Quinn

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Lo scandalo delle lavoratrici esposte al Radio arriva al cinema nel dramma "Radium Girls" prodotto dall'attrice Lily Tomlin.

Le candidate agli Emmy e al Golden Globe Joey King (Ramona e Beezus) e Abby Quinn (Piccole Donne) interpretano due sorelle nel dramma biografico Radium Girls, film che racconta di un gruppo di operaie che subirono un grave avvelenamento da radiazioni di radio in una fabbrica di orologi americana.

Il film prodotto dall'attrice e comica Lily Tomlin e diretto dalle produttrici nominate all'Oscar Lydia Dean Pilcher e Ginny Mohler, il film è un racconto drammatico dello scandalo sull'utilizzo del Radio negli Stati Uniti dalla United States Radium Corporation (azienda fondata nel 1914 dal medico ucraino Sabin Arnold von Sochocky e il collega George S. Willis) che esponevano consapevolmente i loro lavoratori a materiale altamente radioattivo all'inizio del XX secolo.

Basato su una storia vera, Bessie e Josephine sono sorelle impiegate nell'American Radium (una fusione fittizia di U.S. Radium e Radium Dial), dove dipingono quadranti luminosi in una fabbrica di orologi del New Jersey. Sono orgogliose del loro lavoro e Bessie sogna di diventare un'attrice nella nuova industria cinematografica e di avere una folla di fan adoranti. Tuttavia, quando sua sorella minore Josephine si ammala, le sorelle scoprono la verità sconosciuta sul radio: è un veleno mortale. Con l'aspettativa di vita di Jo che si riduce, proprio come successo ad altre sue ex colleghe, Bessie è determinata a mettere in luce gli orrori dell'avvelenamento da radio e abbattere l'American Radium e combatte non solo per sua sorella, ma anche per il resto delle donne intorno a lei; diventa una potente sostenitrice perché rischia tutto per resistere alla società che fornisce il sostentamento alla sua famiglia. Radium Girls è una celebrazione di donne comuni che trovano la loro forza nella più improbabile delle circostanze.

Radium Girls segna il debutto alla regia di Lydia Dean Pilcher, nominata all'Oscar per The Immortal Life of Henrietta Lacks, e la scrittrice Ginny Mohler, sceneggiatrice di Gunslingers, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Brittany Shaw. Pilcher ha prodotto il film insieme a Emily McEvoy e Lily Gracelin di "Grace and Frankie". Harriet Newman Leve, Jane Wagner, Janye Baron Sherman e Willette Klausner sono produttori esecutivi. Il film è stato presentato in anteprima al TriBeCa Film Festival, dove ha vinto il premio Alfred P. Sloan.

Basati su eventi realmente accaduti nel 1928, nel New Jersey, le sorelle adolescenti, Bessie e Jo, sognano luoghi lontani come i quadranti che verniciano e che si illuminano al buio nell'American Radium Factory. Quando Jo perde un dente, il mondo di Bessie si capovolge mentre il mistero della malattia di Jo si svela lentamente. Bessie fa amicizia con due giovani attivisti e in una radicale crescita della sua età, espone uno scandalo aziendale. Bessie e le "Radium Girls" intentano una causa contro l'American Radium. Questo famigerato caso alla fine ha portato ad un impatto duraturo nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, nonché allo studio della radioattività.

Radium Girls arriva nei cinema americani il 3 aprile.

Fonte: Collider