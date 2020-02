The High Note: trailer e poster della commedia con Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross

Una leggendaria cantante con carriera in stallo e la sua assistente escogitano un piano che potrebbe cambiare la loro vita per sempre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di The High Note, una nuova commedia vede protagonista la vincitrice del Golden Globe Tracee Ellis Ross, nota per il ruolo di Rainbow Johnson nella serie tv Black-ish nonché figlia della cantante Diana Ross, e la Dakota Johnson della trilogia Cinquanta sfumature di grigio e del remake Suspiria.

Tracee interpreta Grace Davis, una cantante molto famosa la cui carroera sta attraversando un momento di stallo quando un aspirante produttore la sprona a darle un nuovo slancio. Dakota Johnson interpreta Maggie, l'assistente personale oberata di lavoro di Grace con l'aspirazione di produrre musica. Alla regia del film c'è Nisha Ganatra regista della commedia E poi c'è Katherine (Late Night).

In un'intervista con Entertainment Weekly, Tracee Ellis Ross ha spiegato di non aver attinto dalle esperienze di sua madre, almeno da quelle legate alla carriera di cantante.

In tutta onestà, nulla di tutto ciò è preso dal mondo che conosco come figlia di mia madre. L'unica cosa è che ho sempre avuto il sogno di poter cantare. Ma questo personaggio è stato scritto così magnificamente e meravigliosamente, e la storia non ha davvero nulla a che fare con nessuna delle cose che conosco dall'esperienza di mia madre. Tranne il fatto che esiste una vera umanità per questa donna e che non è una diva creata dai giornali e che il mondo di solito dipingono come donne straordinarie. È una persona reale. Questa è l'unica connessione che posso cogliere. Che una donna che detiene un grande spazio nel mondo è in realtà un essere umano con un cuore, che ha paure, delusioni e lotta da sola.