Ride Like A Girl: trailer del film biografico con Teresa Palmer e Sam Neill

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

La storia vera della prima fantina a vincere la Melbourne Cup nell'esordio alla regia dell'attrice australiana Rachel Griffiths.

Disponibili trailer e poster di Ride Like a Girl, un dramma sportivo australiano del 2019 diretto da Rachel Griffiths e interpretato da Teresa Palmer e Sam Neill.

Il film scritto da Andrew Knight (The Water Diviner) ed Elise McCredie (Strani attacchi di passione) è basato sulla storia vera di Michelle Payne, la prima fantina a vincere la Melbourne Cup nel 2015.

Il cast è completato Stevie Payne, Brooke Satchwell, Sullivan Stapleton, Magda Szubanski, Zara Zoe, Sophia Forrest e Shane Bourne. Il cast include anche il fratello 35enne della vera Michelle Payne, Stevie Payne, che appare nel film in un cameo ne ruolo di se stesso, all'epoca della sua vittoria Michelle Payne gli dedicò la Melbourne Cup.

La protagonista Teresa Palmer ha un ricco curriculum di ruoli che includono il fantascientifico Sono il numero quattro, la commedia horror Warm Bodies, il remake Point Break, l'horror Lights Out - Terrore nel buio e il thriller Berlin Syndrome - In ostaggio.

Il film segna l'esordio alla regia dell'attrice Rachel Griffiths candidata ad un Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1998 per il film Hilary e Jackie. Altri crediti di Griffiths includono ruoli in Le nozze di Muriel, Il matrimonio del mio migliore amico, Step Up e La battaglia di Hacksaw Ridge.

Fonte: Joblo.com