Berlino 2020, Police: trailer del film di Anne Fontaine con Omar Sy

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Presentato in anteprima al Festival di Berlino 2020 il nuovo film della regista "Coco avant Chanel" e "Agnus Dei".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Police, un dramma della regista Anne Fontaine (Coco avant Chanel, Il mio migliore incubo!, Agnus Dei) presentato in anteprima al Festival di Berlino questa settimana e previsto in uscita nei cinema francesi il 1° aprile.

Virginie (Virginie Efira), Erik (Grégory Gadebois) e Aristide (Omar Sy) sono agenti di polizia in servizio a Parigi. Tutti e tre cercano di tenere insieme le loro vite personali ed emotive mentre affrontano incidenti quotidiani di violenza domestica e nelle strade. Una notte viene data loro una missione insolita: scortare un migrante illegale (Payman Maadi) all'aeroporto per motivi non specificati. Lungo la strada per l'aeroporto scoprono che l'uomo verrà condannato a morte se verrà rimandato nel suo paese. Di fronte a un dilemma insostenibile, iniziano a mettere in discussione la loro missione

La sceneggiatura del film è di Claire Barré e Anne Fontaine che hanno adattato il romanzo omonimo di Hugo Boris.

Prodotto da Jean-Louis Livi per F Comme Film e Philippe Carcassonne per Ciné @, "Police" è stato coprodotto da France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, Korokoro, la belga Scope Pictures e Studiocanal, che si occupa della distribuzione francese e delle vendite internazionali. il film è stato girato a Parigi e nella regione dell'Île-de-France con Yves Angelo (vincitore di un César Award nel 1990, 1992 e 1994 e nominato sette volte in totale) a bordo come direttore della fotografia.