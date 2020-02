The Dawn: trailer e poster del film horror con Devanny Pinn

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Una novizia intenta a prendere i voti finali è tormentata da un'oscurità crescente che scatena demoni del suo passato.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Kaleidoscope Entertainment e Lionsgate hanno reso disponibili trailer e poster di The Dawn, per nuovo horror sovrannaturale a sfondo religioso piuttosto interessante, almeno dal punto di vista visivo.

A seguito dell'omicidio della sua famiglia per mano di suo padre sulla scia della prima guerra mondiale, una giovane donna viene mandata a vivere in un convento. Tuttavia i demoni che hanno afflitto suo padre la seguono, risvegliando incubi del suo passato.

Il film è interpretato da Devanny Pinn (Hollow Point, The Devil's Nightmare) nei panni di Rose, con un cast che include anche Stacey Dash, Ryan Kiser, David Goryl, Heather Wynters, Teilor Grubbs, Jonathan Bennett, Julie Rose e Andrew E Wheeler.

La trama ufficiale:





L'unica sopravvissuta alla furia omicida da parte del padre veterano di guerra, Rose (Devanny Pinn), viene mandata a vivere in un remoto convento situato nel nord-est degli Stati Uniti. Abbracciata dalla gentile Reverenda Madre (Heather Wynters), il generoso padre Theodore (David Goryl) e la sorella Ella (Stacey Dash), l'ormai adulta Rose si prepara a prendere i voti finali. Eppure l'oscurità cresce dentro di lei...In una serie di confessioni sconvolgenti, Rose rivela che è afflitta da visioni dei crimini di suo padre e voci demoniache che le dicono di "uccidere". Turbato da queste sorprendenti rivelazioni, il giovane successore di padre Theodore, Jeremiah (Ryan Kiser), è determinato a indagare sulla giovane donna.

The Dawn è diretto dall'attore e regista Brandon Slagle (Subject 87, Area 51 Confidential, Crossbreed) e scritto da Slagle con Elliot Diviney (Rise Against the Fall). Il film sarà distribuito negli Stati Uniti direttamente in DVD e VOD il 18 maggio 2020.