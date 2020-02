César 2020, vincitori: I Miserabili miglior film, polemica Polanski premiato per L'ufficiale e la spia

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Assegnati i César 2020 accompagnati da proteste contro il grande assente della serata, il regista Roman Polanski.

Si è tenuta la 45a edizione dei César Awards presentata dalla comica francese Florence Foresti e accompagnata da polemiche per le 12 nomination al film L'ufficiale e la spia (j'accuse) di Roman Polanski con gruppi di attiviste che si sono riunite fuori dalla Salle Pleyel, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione, per protestare contro Polanski che non presente alla cerimonia è stato premiato per la miglior regia, con due ulteriori premi al miglior adattamento e ai migliori costumi.

Il candidato all'Oscar I Miserabili ha vinto il premio come miglior film, il vincitore dell'Oscar Parasite ha vinto il premio per il film straniero mentre Ritratto della giovane in fiamme è andato a casa con un solo premio: la migliore fotografia per Claire Mathon. A seguire trovate tutti i premiati.

MIGLIOR FILM

I miserabili (Les Misérables), regia di Ladj Ly - VINCITORE

La belle époque, regia di Nicolas Bedos

Grazie a Dio (Grâce à Dieu), regia di François Ozon

Hors normes, regia di Eric Toledano e Olivier Nakache

Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu), regia di Céline Sciamma

Roubaix, une lumière, regia di Arnaud Desplechin

L'ufficiale e la spia (J'accuse), regia di Roman Polanski

MIGLIOR REGISTA

Roman Polanski – L'ufficiale e la spia (J'accuse) - VINCITORE

Nicolas Bedos – La belle époque

Arnaud Desplechin – Roubaix, une lumière

Ladj Ly – I miserabili (Les Misérables)

François Ozon – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

Céline Sciamma – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Éric Toledano e Olivier Nakache – Hors normes

MIGLIOR ATTORE

Roschdy Zem – Roubaix, une lumière - VINCITORE

Daniel Auteuil – La belle époque

Damien Bonnard – I miserabili (Les Misérables)

Vincent Cassel – Hors normes

Jean Dujardin – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Reda Kateb – Hors normes

Melvil Poupaud – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

MIGLIOR ATTRICE

Anaïs Demoustier – Alice e il sindaco (Alice et le Maire) - VINCITORE

Eva Green – Proxima

Adèle Haenel – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Chiara Mastroianni – L'hotel degli amori smarriti (Chambre 212)

Noémie Merlant – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Doria Tillier – La belle époque

Karin Viard – Chanson douce

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Swann Arlaud – Grazie a Dio (Grâce à Dieu) - VINCITORE

Grégory Gadebois – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Louis Garrel – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Benjamin Lavernhe – Mon inconnue

Denis Ménochet – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Fanny Ardant – La belle époque - VINCITORE

Josiane Balasko – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

Laure Calamy – Seules les bêtes

Sara Forestier – Roubaix, une lumière

Hélène Vincent – Hors normes

MIGLIORE PROMESSA MASCHILE

Alexis Manenti – I miserabili (Les Misérables) - VINCITORE

Anthony Bajon – Au nom de la terre

Benjamin Lesieur – Hors normes

Liam Pierron – La vie scolaire

Djebril Zonga – I miserabili (Les Misérables)

MIGLIORE PROMESSA FEMMINILE

Lyna Khoudri – Non conosci Papicha (Papicha) - VINCITORE

Luàna Bajrami – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Céleste Brunnquell – Les Éblouis

Nina Meurisse – Camille

Mame Bineta Sané – Atlantique

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Nicolas Bedos – La belle époque - VINCITORE

Ladj Ly – I miserabili (Les Misérables)

François Ozon – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

Céline Sciamma – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Éric Toledano e Olivier Nakache – Hors normes

MIGLIORE ADATTAMENTO

Roman Polanski e Robert Harris – L'ufficiale e la spia (J'accuse) - VINCITORE

Jérémy Clapin e Guillaume Laurant – Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps)

Costa-Gavras – Adults in the Room

Arnaud Desplechin e Léa Mysius – Roubaix, une lumière

Dominik Moll e Gilles Marchand – Seules les bêtes

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Claire Mathon – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu) - VINCITORE

Nicolas Bolduc – La belle époque

Paweł Edelman – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Irina Lubtchansky – Roubaix, une lumière

Julien Poupard – I miserabili (Les Misérables)

MIGLIOR MONTAGGIO

Flora Volpelière – I miserabili (Les Misérables) - VINCITORE

Anny Danché e Florent Vassault – La belle époque

Laure Gardette – Grazie a Dio (Grâce à Dieu)

Hervé de Luze – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Dorian Rigal-Ansou – Hors normes

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Stéphane Rozenbaum – La belle époque - VINCITORE

Benoît Barouh – Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le Chant du loup)

Thomas Grézaud – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Jean Rabasse – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Franck Schwarz – Edmond

MIGLIORI COSTUMI

Pascaline Chavanne – L'ufficiale e la spia (J'accuse) - VINCITORE

Alexandra Charles – Jeanne

Thierry Delettre – Edmond

Dorothée Guiraud – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

Emmanuelle Youchnovski – La belle époque

MIGLIORE MUSICA

Dan Levy – Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps) - VINCITORE

Fatima Al Qadiri – Atlantique

Marco Casanova e Kim Chapiron – I miserabili (Les Misérables)

Alexandre Desplat – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Grégoire Hetzel – Roubaix, une lumière

MIGLIOR SONORO

Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom – Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le Chant du loup) - VINCITORE

Lucien Balibar, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta – L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Rémi Daru, Séverin Favriau, Jean-Paul Hurier – La belle époque

Arnaud Lavaleix, Jérôme Gonthier, Marco Casanova – I miserabili (Les Misérables)

Julien Sicart, Valérie de Loof, Daniel Sobrino – Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu)

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite (Gisaengchung), regia di Bong Joon-ho • Corea del Sud - VINCITORE

C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood), regia di Quentin Tarantino • Stati Uniti d'America

Dolor y gloria, regia di Pedro Almodóvar • Spagna

L'età giovane (Le Jeune Ahmed), regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne • Belgio

Joker, regia di Todd Phillips • Stati Uniti d'America

Lola vers la mer, regia di Laurent Micheli • Belgio, Francia

Il traditore, regia di Marco Bellocchio • Italia, Francia, Germania, Brasile

MIGLIORE OPERA PRIMA

Non conosci Papicha (Papicha), regia di Mounia Meddour - VINCITORE

Atlantique, regia di Mati Diop

Au nom de la terre, regia di Édouard Bergeon

I miserabili (Les Misérables), regia di Ladj Ly

Wolf Call - Minaccia in alto mare (Le Chant du loup), regia di Antonin Baudry

MIGLIOR DOCUMENTARIO

M, regia di Yolande Zauberman - VINCITORE

68, mon Père et les Clous, regia di Samuel Bigiaoui

La Cordillère des songes, regia di Patricio Guzmán

Lourdes, regia di Thierry Demaizière e Alban Teurlai

Wonder boy Olivier Rousteing, né sous X, regia di Anissa Bonnefont

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps), regia di Jérémy Clapin - VINCITORE

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, regia di Lorenzo Mattotti

Les Hirondelles de Kaboul, regia di Zabou Breitman e Éléa Gobbé-Mévellec

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Pile Poil, regia di Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller - VINCITORE

Beautiful Loser, regia di Maxime Roy

Le Chant d'Ahmed, regia di Foued Mansour

Le Chien bleu, regia di Fanny Liatard

Nefta Football Club, regia di Yves Piat

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D'ANIMAZIONE

La nuit des sacs plastiques, regia di Gabriel Harel - VINCITORE

Ce magnifique gâteau!, regia di Marc James Roels e Emma de Swaef

Je sors acheter des cigarettes, regia di Osman Cerfon

Make It Soul, regia di Jean-Charles Mbotti Malolo

PREMIO CESAR DEL PUBBLICO

I miserabili (Les Misérables), regia di Ladj Ly - VINCITORE

Au nom de la terre, regia di Édouard Bergeon

Grandi bugie tra amici (Nous finirons ensemble), regia di Guillaume Canet

Hors normes, regia di Eric Toledano e Olivier Nakache

Non sposate le mie figlie! 2 (Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?), regia di Philippe de Chauveron