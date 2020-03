Il Matrimonio dei Segreti, Nicole Kidman adatta il romanzo insieme ad Amazon

Di Federico Boni domenica 1 marzo 2020

Una famiglia perfetta nasconde un terribile segreto.

Amazon Studios ha acquisito i diritti cinematografici di My Lovely Wife, il romanzo più venduto di Samantha Downing, arrivato in Italia grazie a Newton Compton Editori con il titolo Il matrimonio dei Segreti. Amazon adatterà il romanzo insieme alla Blossom Films di Nicole Kidman.

Thriller psicologico, My Lovely Wife ruota attorno a Tobias e alla sua adorabile moglie, Millicent. I due sembrano perfetti. Una vita perfetta, bella casa, figli adorabili. Eccetto per un dettaglio: un segreto inconfessabile: sono due assassini.

La nostra è una storia d’a­more piuttosto ordinaria. Ho conosciuto una bellis­sima donna, mi sono inna­morato perdutamente di lei. Abbiamo avuto due figli.

E, come molte coppie, abbiamo fini­to per trasferirci in una bella villetta in un quartiere residenziale.

La vita ci ha regalato l’opportuni­tà di avere qualcuno con cui con­dividere ogni cosa. E così, quando ci siamo annoiati della monotonia quotidiana, abbiamo potuto contare l’uno sull’altra.

Da fuori sembriamo una coppia normale. Potremmo essere i tuoi vicini; i genitori degli amici dei tuoi figli; i conoscenti con cui fai quattro chiacchiere al supermercato o gli amici degli amici con cui ogni tanto vai a cena.

Ma tutti i matrimoni nascondono un segreto che li mantiene vivi. Un trucco grazie al quale l’unione tra due persone rimane salda e arden­te come il primo giorno.

Il nostro segreto è che ci piace uc­cidere.

Questa la sinossi ufficiale italiana del romanzo, pubblicato in 23 Paesi. Ad oggi, Deadline parla di adattamento cinematografico. Ma non è escluso che il progetto possa tramutarsi in serie, come già accaduto con Big Little Lies della HBO, precedente produzione della Blossom Films di Nicole Kidman.

Fonte: Comingsoon.net