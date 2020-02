Nina Wu: trailer e poster del dramma psicologico di Midi Z

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Un'aspirante attrice ottiene l'occasione di una vita, ma la troppa pressione e le difficoltà sul set la renderanno mentalmente fragile.

Film Movement ha reso disponibili trailer americano, foto e locandina di Nina Wu, pellicola taiwanese diretta dal regista birmano Midi Z (Return to Burma,Ice Poison, The Road to Mandalay). Il film presentato al Festival di Cannes (sezione Un Certain Regard) lo scorso anno vede protagonista l'attrice Ke-Xi Wu, che ha anche scritto la sceneggiatura con Midi Z sulla base delle sue esperienze personali.

Dopo aver lavorato duramente per anni in piccole parti, l'aspirante attrice Nina Wu (Ke-Xi Wu) ottiene finalmente la sua grande occasione con un ruolo da protagonista in un thriller di spionaggio ambientato negli anni '60. La parte, che richiede scene di sesso esplicite e di nudità, è resa ancora più stimolante grazie alle infinite sofferenze del regista. Mentre si trova apparentemente sull'orlo del trionfo professionale, la risoluzione psicologica di Nina inizia a incrinarsi sotto la pressione. Mentre si precipita nella sua casa d'infanzia a seguito di un'emergenza familiare, Nina inizia a soffrire di fantasie paranoiche su una donna misteriosa che la perseguita e aggredisce. Mentre Nina si aggrappa ai ricordi di tempi più felici, sembra che ci sia un ricordo cruciale che sta reprimendo...

Il cast è completato da Yu-Hua Sung, Yu-Chiao Hsia e Ming-Shuai Shih. Nina Wu debutta nei cinema americani il 20 marzo 2020.

