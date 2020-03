No Time to Die: spot tv esteso e nuova locandina ufficiale

Di Pietro Ferraro domenica 1 marzo 2020

Daniel Craig torna nei cinema italiani per un'ultima volta nei panni di James Bond il 9 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 9 aprile James Bond torna nei cinema italiani in No Time to Die, ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconico 007 britannico al suo 25° film ufficiale. Per ingannare l'attesa prosegue il rilascio di materiale che stavolta include un nuovissimo poster ufficiale e due spot tv.

Il primo spot tv esteso della durata di 60 secondi è incentrato su Bond e Blofeld, la mente dietro alla famigerata SPECTRE interpretato nel film precedente e in questo nuovo film dall'attore Premio Oscar Christoph Waltz, che stavolta diventa antagonista secondario con l'introduzione del nuovo villain Safin di Rami Malek. Blomfeld resta centrale per il Bond di Daniel Craig poiché abbiamo scoperto essere il figlio dell'uomo che crebbe Bond che invidioso delle attenzioni riservate dal padre al nuovo arrivato uccise il genitore, si finse morto e creò l'alter ego criminale Ernst Stavro Blofeld al solo scopo di di perseguitare e tormentare il suo fratello adottivo, che però non lo uccide quando ne ha l'occasione e quindi lo ritroveremo "dietro le sbarre" in questo nuovo film.

Nel secondo spot tv, condiviso via Twitter dall'account ufficiale del film, vediamo alcune immagini del film accompagnate da un dialogo di Lashana Lynch che in "No Time to Die" interpreta Nomi, un agente '00' entrata in servizio attivo dopo il ritiro di Bond.





A proposito del fatto che "No Time to Die" sarà l'ultimo 007 per Daniel Craig, l'attore a questo proposito in un'intervista a Entertainment Weekly (Via ComicBook) si è detto irremovibile.

Questo è quanto. E' finita. Ma per una volta sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di tornare e farne un altro, perché...questo film, qualunque cosa la gente ne penserà - chissà cosa la gente ne penserà - tutti, comprese queste persone qui , mettici tutto dentro, abbiamo fatto del nostro meglio. E sembra così. So che sembra semplicistico, ma l'abbiamo fatto.

Craig in questa sua ultima missione è affiancato da Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux e Billy Magnussen. Cary Fukanaga ha diretto il film da una sceneggiatura che ha scritto con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge.

Fonte: Screenrant