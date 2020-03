Show Me The Picture: trailer italiano del documentario su Jim Marshall (Al cinema il 2, 3 e 4 marzo)

Di Pietro Ferraro lunedì 2 marzo 2020

Il fotografo Jim Marshall e le sue immagini iconiche narrate in un nuovo documentario al cinema il 2, 3 e 4 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 2, 3 e 4 marzo arriva nelle sale italiane Show me the picture – The story of Jim Marshall, un documentario biografico diretto da Alfred George Bailey che racconta la figura del celebre fotografo che tra gli anni '60 e '70 immortalò alcuni dei musicisti più celebri, suo l'iconico scatto di Jimi Hendrix mentre che incendia la sua chitarra.

Io vedo la musica...Quando fotografo le persone non mi piace dare alcuna indicazione. Non ci sono parrucchieri né make-up artist in giro. Sono come un giornalista, solo che uso una macchina fotografica; reagisco ai miei soggetti nel loro ambiente, e se va bene, mi immergo a tal punto nella situazione da diventare un tutt’uno con la mia fotocamera. Jim Marshall

Il film oltre ad interviste d'archivio a Jim Marshall include anche interventi di Galadrielle Allman, Adam Block, Anton Corbijn, Amelia Davis, Michael Douglas, Peter Frampton, Eileen Hirst, Jim Marshall, Graham Nash, Joanne Parrilli e Katharine Poppy.

La trama ufficiale:





Un artista fuori dagli schemi e una vita passata a combattere i propri demoni interiori. Jim si è tracciato il proprio percorso fino a diventare uno dei punti di riferimento della fotografia più anticonformista, che grazie alle sue lenti ci ha permesso di vedere la storia degli anni a cavallo tra i 60 e 70. Il suo approccio caparbio e sincero, unito al suo incredibile talento, lo ha portato a stringere amicizia e immortalare alcune delle più importanti icone della storia della musica: Bob Dylan, the Rolling Stones, the Beatles, the Who, fino alla celeberrima immagine di Jimi Hendrix mentre infuoca la sua chitarra, o lo scattoa Johnny Cash al carcere di San Quentin, definito da Jim stesso “la fotografia più rubata della storia del Rock”.

Alfred George Bailey è un regista, direttore della fotografia e fotografo di Londra, specializzato in reportage, musica, ritrattistica, danza e fotografia di strada. Alfred ha lavorato con musicisti per oltre 25 anni e il documentario Gregory Porter: Don't Forget Your Music è stato il suo film di debutto come regista e direttore della fotografia. Ex musicista professionista (batterista jazz) Alfred ha un occhio incisivo quando si tratta di catturare la condizione umana con tutte le sue molteplici sfaccettature e documentare artisti e musicisti di ogni genere e provenienza creativa. Il lavoro di Alfred ha una profonda estetica di un analogo classico di un'età passata, ma al suo avvento ha abbracciato l'arrivo della tecnologia digitale nel cinema e nella fotografia. fin da giovanissimo Alfred è stato influenzato dal film noir, dagli Spaghetti Western e dai documentari di tutto il mondo che hanno segnato una sensibilità umanizzante senza tempo in tutto il suo lavoro.