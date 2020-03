Sono Innamorato di Pippa Bacca: trailer del documentario di Simone Manetti (Al cinema dal 5 marzo)

Di Pietro Ferraro lunedì 2 marzo 2020

Il 5 marzo Wanted Cinema porta nelle sale il documentario sull'artista e performer Pippa Bacca.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 5 marzo arriva nelle sale Sono Innamorato di Pippa Bacca, un documentario di Simone Manetti su Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, violentata e uccisa in Turchia, a trentatré anni. Pippa Bacca era un’artista e una performer che decise partire per un viaggio in autostop insieme a Silvia Moro partendo da Milano per un progetto artistico chiamato “Spose in viaggio“.

Viaggiare con mezzi poveri mette in relazione il viaggiatore con la popolazione locale; viaggiare in autostop, fa sì che uno straniero si metta nelle mani di altri viaggiatori, ma ancora più spesso dei locali o di chi dello spostamento ha fatto il suo mestiere. La scelta del viaggio in autostop è una scelta di fiducia negli altri esseri umani, e l’uomo, come un piccolo dio premia chi ha fede in lui. Questo è il frutto delle tantissime esperienze in autostop che nella vita di Pippa Bacca, l’hanno portata in giro per l’Europa, sino a San Pietroburgo, Istanbul, Finisterre, Irlanda e nel nord e centro America.

La trama ufficiale:





Due donne, due artiste vestite da sposa. Un viaggio fino a Gerusalemme attraverso i paesi sconvolti dalle guerre. 6000 km da percorrere in autostop, per celebrare il matrimonio tra i popoli e dimostrare che dando fiducia al prossimo si riceve solo bene. Questo era l’intento di Pippa Bacca e Silvia Moro, quando l’8 marzo del 2008, sono partite da Milano con l’obiettivo di mettere in scena una performance nel segno della pace. In ogni luogo avrebbero incontrato persone comuni, artiste, sarebbero state ospiti di associazioni e avrebbero realizzato le loro performance in gallerie d’arte o altri luoghi dove l’arte era forma di comunicazione e unione. Un progetto complesso, con le protagoniste in scena 24 ore su 24, nei loro abiti nuziali. Il film è il racconto di questo straordinario viaggio, portatore di un potente messaggio di pace, che fu interrotto 23 giorni dopo il suo inizio in modo tragico e straziante. E’ il racconto dell’arte e della vita di Pippa Bacca.