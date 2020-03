Fatima: trailer del film biografico con Harvey Keitel e Sonia Braga

Di Pietro Ferraro lunedì 2 marzo 2020

La storia dei tre pastorelli di Fatima raccontata in un nuovo film diretto dal regista Marco Pontecorvo.

Disponibile un trailer ufficiale di Fatima, un dramma basato su eventi reali che racconta la storia di tre giovani pastori che nel 1917 riferirono di aver visto apparire in Portogallo la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono con la Madonna.

La trama ufficiale:





Un dramma potente ed edificante sul potere della fede, Fatima racconta la storia di un pastore di 10 anni (Stephanie Gil) e dei suoi due giovani cugini a Fátima, in Portogallo, che riferiscono di aver avuto visioni della Vergine Maria. Le loro rivelazioni ispirano i credenti, ma creano anche preoccupazione tra i funzionari della Chiesa che cercano di costringerli a ritrattare la loro storia. Mentre si diffonde la parola della loro straordinaria profezia, decine di migliaia di pellegrini religiosi si riversano sul posto nella speranza di assistere ad un miracolo. Ciò che sperimentano cambierà la loro vita per sempre.

Il film è interpretato da Stephanie Gil, Alejandra Howard e Jorge Lamelas nei panni dei tre pastorelli affiancati da Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, Joana Ribeiro, Marco d'Almeida, Harvey Keitel, Goran Visnjic e Sonia Braga.

"Fatima" è un co-produzione Stati uniti - Portogallo diretta dal regista Marco Pontecorvo (L'oro di Scampia, Tempo instabile con probabili schiarite), figlio del regista Gillo Pontecorvo anche apprezzato direttore della fotografia, tra i suoi crediti la serie tv Il trono di spade, il dramma La tregua e il thriller Firewall - Accesso negato con Harrison Ford. La sceneggiatura di "Fatima" è stata scritta da Pontecorvo con Valerio D'Annunzio e Barbara Nicolosi.

Per quanto riguarda altri film che hanno raccontato il "Miracolo di Fatima" ne ricordiamo quattro: Nostra Signora di Fatima film americano del 1952 nominato ad un Oscar per la migliore colonna sonora di Max Steiner; Apparitions at Fatima film franco-portoghese del 1991; The 13th Day, film britannico del 2009 e il più recente Il Miracolo di Fatima (Jacinta), film portoghese del 2017.

"Fatima" uscirà nei cinema americani il 24 aprile e in Portogallo e Spagna a maggio.