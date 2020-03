To You Last Death: trailer del film d'animazione con Morena Baccarin

Di Pietro Ferraro lunedì 2 marzo 2020

Una demoniaca entità sovrannaturale gioca d'azzardo con una ragazza che accetterà la sfida di rivivere una notte da incubo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Quiver Distribution ha reso disponibili trailer e poster del film d'animazione To Your Last Death. Questo horror bizzarro ed intrigante, anche nell'approccio grafico, segue una donna di nome Miriam che per salvare i suoi fratelli, affronta suo padre e una potente entità nota come "Gamemaster", che coinvolge gli umani in trame diaboliche giocando d'azzardo sull'evoluzione degli eventi.

Il cast di voci originali include Dani Lennon (Dracula: Reborn) come Miriam e Morena Baccarin (Deadpool 2) nei panni del Gamemaster affiancate da Ray Wise (Twin Peaks), Bill Moseley (3 From Hell), Florence Hartigan (Phoenix Forgotten), Damien C. Haas (Unravelled) e William Shatner meglio noto come il Capitano Kirk di Star Trek.

La trama ufficiale:





Dopo essere emersa come l'unica sopravvissuta in un gioco di vendetta mortale creato da suo padre per punire i suoi figli, Miriam riceve un'offerta da un'entità sovrannaturale di tornare indietro nel tempo e riprovare. Ora, Miriam deve sopravvivere sia alla brama di sangue di suo padre sia alle regole in continua evoluzione del Gamemaster per salvare i suoi fratelli mentre rivive la peggior notte della sua vita.

To Your Last Death è scritto da Jim Cirile & Tanya C. Klein e diretto dal regista Jason Axinn al suo primo lungometraggio e i cui crediti includono cortometraggi, spot pubblicitari, video musicali e regie di diversi episodi di serie e miniserie tv (Starpocalypse, Space Guys in Space, Inside the Legend). To Your Last Death debutta direct-to-video negli Stati Uniti il 17 marzo 2020.