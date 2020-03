Matrix 4: nuovi video dal set con inseguimento a San Francisco

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Il 21 maggio 2021 Neo e Trinity tornano nei cinema con un quarto film di Matrix diretto da Lana Wachowski.

Trapelati su Twitter (via SkyBobbyTv) alcuni nuovi video dal set di Matrix 4, sequel che si sta attualmente girando in quel di San Francisco.

Dopo voci che si sono rincorse per anni, lo scorso anno Warner Bros. ha annunciato a sorpresa un nuovo film di Matrix annunciando anche il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie Anne-Moss in quelli di Trinity, si sappiamo che Trinity è morta in Matrix: Revolutions, ma sappiamo anche che in Matrix tutto è possibile, anche riavere una Trinity 2.0 o qualcosa del genere.

A proposito delle riprese di Matrix 4 a San Francisco, sembra che la produzione sia stata causa di problemi, secondo quanto riportato dal sito Task Comics alcuni cittadini di San Francisco si sono lamentati a seguito di un'esplosione di notevole entità creata dagli esperti di effetti pratici della troupe. In pratica nonostante l'estrema accortezza del team di professionisti alcune proprietà private sono state danneggiate durante l'esplosione che ha avuto un impatto più ampio del previsto.

L'originale Matrix è stato un grande successo e ha rappresentato a più livelli una tappa importante per il cinema di fantascienza, purtroppo tutta la carne al fuoco messa nel primo film non è stata sviluppata a dovere nei due sequel che, nonostante siano andati bene a livello di ìncassi, hanno lasciato l'amaro in bocca rispetto alle aspettative. A questo proposito sarà difficile che questo nuovo film riesca a sopperire alla delusione sofferta dai fan all'epoca, ma Lana Wachowski, stavolta senza il supporto della sorella Lily, sembra intenzionata a dare al film originale un degno prosieguo.

Lana Wachowski dirige Matrix 4 una sceneggiatura che ha scritto insieme a Aleksandar Hemon e David Mitchel, con un cast che include oltre a Reeves e Moss anche Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell e Brian J. Smith.

Matrix 4 è previsto nelle sale per il 21 maggio 2021.







Kiana Reaves doing a walk-through in front of my building Getting ready to do the motorcycle chase #Matrix4 #matrix #keanureeves pic.twitter.com/TVszDN7A4w

— SkyBobbyTv (@SkyBobbyTv1) March 2, 2020



