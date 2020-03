No Time to Die: nuove foto ufficiali e due cover di Total Film

martedì 3 marzo 2020

Il 9 aprile 2020 Daniel Craig torna nei cinema italiani per un'ultima volta nei panni dell'iconico James Bond.

Disponibili nuove immagini ufficiali e due copertine che Total Film ha dedicato al nuovo film di James Bond, No Time to Die, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile.

Daniel Craig ha debuttato nei panni dell'iconico 007 britannico con licenza di uccidere nel 2006 con il notevole Casinò Royale seguito dal deludente Quantum of Solace per poi tornare nell'acclamato Skyfall e poi ancora in Spectre che non ha entusiasmato nonostante il ritorno dell'iconico villain Blomfeld interpretato dal premio Oscar Christoph Waltz.

Le nuove immagini ritraggono Daniel Craig sul set mentre conversa con il regista Cary Fukunaga e due scatti che mostrano la Nomi di Lashana Lynch e la Paloma di Ana de Armas in azione. Per quanto riguarda le due nuove copertine: una ritrae il Bond di Craig con il nuovo villan Safin di Rami Malek e l'altra le tre donne del film: le citate Lashana Lynch e Ana de Armas con l'aggiunta di Léa Seydoux che torna ad interpretare Madeleine Swann.

Diretto da Cary Fukunaga da una sceneggiatura scritta da Neal Purvis & Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die è interpretato anche da Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, David Dencik e Dali Benssalah.







Fonte: Games Radar