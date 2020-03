Justice League Dark: Apokolips - primo trailer del nuovo film animato DC Universe

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

La Justice League Dark vs Apokolips in un nuovo film d'animazione con il più grande cast di supereroi mai visto in un film DC Universe.

Warner Bros. Home Entertainment ha reso disponibile (via IGN) un primo trailer ufficiale di Justice League Dark: Apokolips War.

Justice League Dark: Apokolips War vede la JLD schierarsi contro il dispotico Darkseid che sta minacciando per l'ennesima volta l'intera umanità e il suo diritto di esistere.

Justice League Dark: Apokolips oltre a fruire di un divieto ai minori è anche il film d'animazione con "il più grande cast di supereroi nella storia dei film DC Universe".

Il cast principale del film include Matt Ryan (DC's Legends of Tomorrow, Constantine) nei panni di John Constantine, Jerry O'Connell (The Death of Superman, Satanic Panic, Stand by Me) nei panni di Superman, Taissa Farmiga (The Nun, Il corriere The Mule, American Horror Story) nei panni di Raven, Jason O'Mara (L'uomo nell'alto castello, Agents of SHIELD) nei panni di Batman, Rosario Dawson (Briarpatch, Josie and the Pussycats, Sin City) nei panni di Wonder Woman, Shemar Moore (SWAT, Criminal Minds) come Cyborg, Christopher Gorham (Covert Affairs, Insatiable, Ugly Betty) nei panni di Flash, Rebecca Romijn (X-Men, The Librarians) nei panni di Lois Lane e Rainn Wilson (The Office, Shark - Il primo squalo) nei panni di Lex Luthor con Tony Todd (Candyman, The Flash) nel ruolo di Darkseid sarà Tony Todd.

Il nutrito cast vanta anche apparizioni di Camilla Luddington (Grey's Anatomy) nei panni di Zatanna, Ray Chase (videogioco Justice League Dark, Final Fantasy XV) come Jason Blood / Etrigan, Roger R. Cross (24, The Strain, Arrow) nei panni di John Stewart & Swamp Thing, Liam McIntyre (Spartacus: La guerra dei dannati, The Flash) nel ruolo di Capitan Boomerang, Hynden Walch (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) nel ruolo di Harley Quinn, Stuart Allan (Batman vs. Robin, Batman: Bad Blood) come Robin / Damian, Sachie Alessio (Batman: Hush) come Lady Shiva e John DiMaggio (Futurama, Batman: Under the Red Hood) come King Shark.

Justice League Dark: Apokolips War sarà disponibile direct-to-video entro la primavera.

