Blood Quantum: nuovo trailer senza censure dello zombie movie di Jeff Barnaby

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Nativi americani vs zombie in un nuovo survival-horror diretto dal canadese Jeff Barnaby.

Disponibile un nuovo trailer "red band" del promettente zombie-movie canadese Blood Quantum che segue i nativi americani dell'isolata riserva Mi'gmaq del Corvo Rosso che si ritrovano immuni dal contagio di un'epidemia zombie, diventando così una sorta di zona franca che tutti cercano di raggiungere mettendo in pericolo gli abitanti della riserva. In questo caos uno sceriffo della tribù deve proteggere la fidanzata incinta di suo figlio e i rifugiati provenienti dall'esterno della riserva da orde di zombie in arrivo.

Il film è scritto e diretto dal regista nativo americano Jeff Barnaby membro della comunità Mi'kmaq che ha descritto Blood Quantum come una riflessione sul colonialismo (il titolo del film si riferisce alla percentuale di sangue nativo americano degli abitanti delle riserve).

Il cast del film include Michael Greyeyes (Fear the Walking Dead, V Wars), Elle-Máijá Tailfeathers (On the Farm), Forrest Goodluck (La diseducazione di Cameron Post), Kiowa Gordon (The Twilight Saga), Olivia Scriven (Degrassi: Next Class), Brandon Oakes (Rhymes for Young Ghouls), William Belleau (Frontier), Kawennahere Devery Jacobs (Cardinal), Gary Farmer (The Red Road) e l'allenatore di arti marziali miste Stonehorse Lone Goeman.

Fonte: Bloody Disgusting