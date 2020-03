Finn Wolfhard protagonista del thriller Rules For Werewolves

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Il romanzo Rules For Werewolves di Kirk Lynn diventa un cortometraggio e poi un film.

Il lanciatissimo Finn Wolfhard che abbiamo visto in Stranger Things e IT, e che vedremo prossimamente nell'attesissimo Ghostbusters: Legacy sarà protagonista di Rules For Werewolves, un thriller basato su un cortometraggio a sua volta ispirato da un romanzo dello scrittore Kirk Lynn, che ha anche adattato la sceneggiatura del film.

La storia raccontata in una sola ripresa indaga sui rituali e sui ritmi di un branco di adolescenti selvaggi mentre entrano e saccheggiano una nuova casa, lasciando qualcuno (o qualcosa) dietro per i poliziotti.

Questo cortometraggio rappresenta la quarta volta che lavoro con Jeremy Schaulin-Rioux. È uno dei registi più fantasiosi del Canada e non vedo l'ora di collaborare di nuovo con lui mentre prendiamo il testo provocatorio di Kirk Lynn ed espandiamo questo corto in un film molto forte che riflette la vita di adolescenti in un'era selvaggia e ansiosa . Finn Wolfhard

Il cortometraggio originale è diretto da Jeremy Schaulin-Rioux, che dirigerà anche il lungometraggio che inizierà le riprese tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2021.

Rules For Werewolves è il tipo di film che vorrei ardentemente vedere e che muoio dalla voglia di realizzare, in particolare con un dream team composto da Kirk, Finn, la nostra squadra di produzione, Boldly e la co-protagonista Kelcey Mawema. La premiere del cortometraggio al SXSW è un modo molto eccitante per condividere un assaggio di questo fantastico nuovo mondo. Jeremy Schaulin-Rioux - regista

La sinossi ufficiale del romanzo:





È la storia di un gruppo irrequieto di giovani squatters. Sono fuggiti dalle loro famiglie e dal loro passato, alla ricerca della conoscenza dei loro sé più selvaggi, vagando per i sobborghi semivuoti dell'America, occupando le case di pignorati o in vacanza, senza mai stare in un posto abbastanza a lungo per attirare l'attenzione, mentre taccheggiano birra alla Speedy Stop locale. Stanno costruendo una nuova società con nuove leggi e nessuno ostacolerà la loro strada. Ma le utopie sono un duro lavoro e mentre Rules For Werewolves si snoda, questi giovani rivoluzionari scoprono che è molto più facile infrangere le leggi piuttosto che farle rispettare. Narrato dalle mutevoli prospettive del branco, Rules for Werewolves segue una comunità di vagabondi in movimento, che cercano una vita in un deserto che, per definizione, non ha spazio per loro e una libertà per la quale potrebbero non essere completamente preparati. Il romanzo di debutto di Kirk Lynn è una storia esilarante e profondamente commovente di persone che cercano e falliscono di creare una nuova vita. Immediatamente una fiaba spezzata e una visione ossessionante della disaffezione americana, Rules for Werewolves segna l'arrivo di un nuovo feroce talento.

Fonte: Deadline