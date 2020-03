Minions 2: Funko Pop rivela la nuova linea di figures del prequel "Come Gru Diventa Cattivissimo"

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Funko ha lanciato la nuova linea di figures in vinile ispirate al sequel "Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo".

Il 27 agosto tornano nei cinema italiani i minions e Gru in Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, film animato che funge sia da sequel allo spin-off Minions che da prequel alla trilogia di Cattivissimo 3 dato che seguiremo un giovanissimo Gru che sogna di diventare un supercattivo che viene scelto come nuovo padrone dall'orda di aspiranti "scagnozzi" gialli.

In attesa del film Funko Pop! ha lanciato la nuova linea di figures in vinile dedicata a "Minions 2" che include; Young Gru, Bob, Roller Skating Stuart (versioni standard e super-25 centimetri), Pet Rock Otto, Kung Fu Kevin e Pajama Bob.

Immancabile anche la linea dei Mystery Minis con Young Gru, Pilot Kevin, Tim Bear, Kung Fu Kevin, Pajama Bob, Roller Sku Stuart, Pajama Stuart, Bob anni '70, Pajama Bob, Track Suit Otto, Pet Rock Otto e Assistente di volo Bob, e un set di portachiavi che ritraggono Pet Rock Otto, Pajama Bob, Rolling Skating Stuart e Kung Fu Kevin.

La trama ufficiale di Minions 2:





Quest'estate, dal più grande franchise d’animazione di tutti i tempi, nonché fenomeno culturale globale, arriva la storia inedita del sogno di un dodicenne di diventare ‘Cattivissimo’, in Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo. Ricco dell’umorismo sovversivo tipico della Illumination, della raffinatezza della cultura popolare, di autentiche emozioni, musiche audaci ed azione esagerata, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è opera dei creatori originali del franchise.

Figures e portachiavi della nuova linea Funko Pop! sono disponibili in pre-ordine QUI.