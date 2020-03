Black Widow: nuova immagine promozionale di Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Vedova Nera torna in un prequel in solitaria nei cinema italiani dal 29 aprile 2020.

Una nuova immagine promozionale del film Black Widow pubblicata su Reddit ci permette di dare un ulteriore sguardo al nuovo costume della Vedova Nera di Scarlett Johansson.

Black Widow sarà il prossimo film dell'Universo Cinematografico Marvel, aprirà la Fase 4 e sarà un prequel con un'ambientazione collocata tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Black Widow è diretto da Cate Shortland, prima regista della Marvel a dirigere un film in solitaria basato su una sceneggiatura di Eric Pearson da una storia sviluppata da Ned Benson e Jac Schaeffer.

Black Widow segue Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) mentre è in fuga dal governo degli Stati Uniti in missione e si confronta con il suo passato. Il film includerà nuovi personaggi tra cui la Yelena Belova di Florence Pugh, una sorta di sorella minore di Natasha e la Melina Vostokoff di Rachel Weisz, entrambe compagne di Vedova Nera addestrate nella Red Room. Il film vedrà anche il debutto di Alexei Shostakov alias Red Guardian di David Harbour, la risposta della Russia a Captain America mentre il villain principale è Taskmaster e sembra ci sarà un cameo di Robert Downey Jr. di nuovo nei cpnnai di Tony Stark / Iron Man. Vedove Nera e Tony Stark sono morti in Avengers: Endgame.

In "Black Widow", Natasha Romanoff aka Black Widow affronta le parti più oscure della sua vita quando emerge una pericolosa cospirazione che ha legami con il suo passato. Braccata da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia come spia e le relazioni interrotte lasciate sulla sua scia molto prima che diventasse un Avenger.

Black Widow arriva nei cinema italiani il 29 aprile 2020.