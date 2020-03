Connected: primo trailer del film d'animazione di Phil Lord & Chris Miller

Una famiglia in viaggio incappa in un'apocalisse robotica e deve collaborare per salvare il mondo.

Sony Pictures Animation ha svelato un primo trailer ufficiale di Connected, il nuovo film d'animazione diretto da Mike Rianda (Gravity Falls), scritto da Rianda con Jeff Rowe (Disincanto) e prodotto dai cineasti Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, The Lego Movie),

La storia segue la studentessa Katie Mitchell che viene accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni e la sua famiglia, madre, padre, fratellino e cagnolino Monchi decidono di accompagnarla in un viaggio che sarà bruscamente interrotto da un'apocalisse robotica. Superato lo shock iniziale i Mitchell dovranno lavorare insieme per salvare il mondo.

La trama ufficiale:



Quando Katie Mitchell (voice di Abbi Jacobson), una creativa outsider viene accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni, i suoi piani per incontrare "la sua gente" al college vengono sconvolti quando il suo amorevole padre Rick (voce di Danny McBride) decide che l'intera famiglia dovrebbe accompagnare Katie alla scuola per rafforzare il legame come famiglia un'ultima volta. Katie e Rick si uniscono al resto della famiglia che include anche la mamma selvaggiamente positiva di Katie, Linda, il suo eccentrico fratellino Aaron (voce di Mike Rianda) e il delizioso carlino paffuto della famiglia Monchi per l'ultimo viaggio in famiglia. Improvvisamente, i piani dei Mitchell vengono interrotti da una rivolta tecnologica: in tutto il mondo, i dispositivi elettronici che la gente ama - dai telefoni, agli elettrodomestici, ad una nuova linea innovativa di robot personali - decidono che è il momento di prendere il controllo. Con l'aiuto di due simpatici robot malfunzionanti, i Mitchell dovranno superare i loro problemi e lavorare insieme per salvare l'un l'altro e il mondo!