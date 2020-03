Un nuovo action automobilistico per Chad Stahelski

Di Federico Boni martedì 3 marzo 2020

Nuovo progetto in arrivo per Chad Stahelski.

Chad Stahelski, regista di John Wick, e i produttori di A Quiet Place Andrew Form e Brad Fuller sono al lavoro per un nuovo action, come rivelato dall'Hollywood Reporter. A firmare lo script Andre Nemec e Josh Appelbaum, coppia vista al lavoro con il poco esaltante Tartarughe Ninja.

Il progetto Paramount trarrebbe ispirazione dai film automobilistici, con Stahelski alla regia della pellicola, ancora senza titolo. Stahelski è noto per aver co-creato la serie John Wick insieme a David Leitch. Il regista produrrà questo nuovo film con la sua 87eleven Entertainment, insieme a Form e a Fuller che produrranno il tutto con la loro Fully Formed Entertainment. Nemec e Applebaum produrranno a loro volta con la Midnight Banner, mentre Jason Spitz di 87eleven farà da produttore esecutivo.

Chad Stahelski ha diretto in solitaria John Wick 3 - Parabellum, e tra i vari progetti cinematografici in canna ha il rilancio di Highlander, da anni in fase di lavorazione. Andre Nemec e Josh Appelbaum hanno sceneggiato anche Mission: Impossible – Ghost Protocol, Wonder Park e sono al lavoro sul nuovo Beverly Hills Cop.